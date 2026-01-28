激省攻略來了！拿坡里「8塊烤雞199元、大披薩買1送1」 三商炸雞「炸雞桶買1送1」狂省414元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／三商炸雞、三商餐飲提供
圖／三商炸雞、三商餐飲提供

199元烤雞桶！拿坡里「8塊烤雞$199」強勢回歸，腿排、雞翅統統吃得到，還有新披薩買一送一三商炸雞則祭出「炸雞桶買1送1」超狂下殺，平均每塊僅約30元。

圖／拿坡里提供
圖／拿坡里提供

即日起至2/8，拿坡里推出「8塊烤雞$199」優惠，現省321元，內含2雞腿+2腿排+2雞翅+2支山賊烤雞翅，外送及西湖店不適用；同步還有「新品披薩」買大送大，內用/外帶均特價490元，活動至3/4。

圖／拿坡里官方粉絲團
圖／拿坡里官方粉絲團

而三商炸雞則推出「炸雞桶買1送1」，即日起至2/23，內用/外帶「6塊義式炸雞」再贈「6塊義式炸雞」，每桶都有2腿+2排+2翅，共計12塊炸雞，優惠價只要366元（原價780元），大大省下414元。此外，另有「10支檸檬二節翅」特價$99（原價$200）、「6塊青花椒炸雞桶」特價$199（原價$390）等霸氣優惠。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

新春再加碼，消費滿499元即贈「煉乳銀絲卷」乙份，限內用/外帶，外送不適用。

圖／三商炸雞提供
圖／三商炸雞提供

