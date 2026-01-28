快訊

喝手搖抽韓團手燈！追星人衝 首間「GaaCha扭蛋奶茶」進駐西門地下市 試營運「買飲品免費轉扭蛋」抱走最大獎

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專

哈韓追星人開喝！全新概念「手搖飲」首家門市進駐潮流地下街，試營運買指定飲料即可玩一次扭蛋，就有機會帶走「韓團手燈」。

圖／Gaacha扭蛋<a href='/search/tagging/1013/奶茶' rel='奶茶' data-rel='/1013/115312' class='tag'><strong>奶茶</strong></a>粉專
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專

新概念手搖「GaaCha扭蛋奶茶」首間門市插旗台北最新潮流夯點「西門地下市」，即日起至2/2祭出試營運活動，活動期間點購「牧場時光」或「濃厚饗宴」系列任一杯(L)size，即贈扭蛋機會乙次，每人限購2杯。

圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專

圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專

而扭蛋獎品部分，目前最大獎為「韓團手燈」通常價值約千元上下，也有機會抽到飲品兌換券、品牌週邊商品，讓你不只喝手搖會開心，還多了玩扭蛋拚運氣的小趣味。

圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專
圖／Gaacha扭蛋奶茶粉專

GaaCha 扭蛋奶茶 西門店

地址：台北市中正區中華路一段51之1號B1（西門地下市3號店）

營業時間：11:00–21:00

粉絲專頁：https://www.facebook.com/GaaCha2026

