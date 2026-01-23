快訊

「再睡 5 分鐘 X Tom and Jerry」聯名禮盒限時7折優惠！省165元爽吃烙印與年輪蛋糕

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

人氣手搖品牌「再睡 5 分鐘」再度掀起話題，攜手長崎蛋糕領導品牌金格 KONIG，首度推出《Tom and Jerry》聯名「派對分享三入禮盒」，以童年經典動畫結合療癒甜點，為新春聚會與送禮市場增添話題亮點。現在限時優惠7折一定要把握機會收藏！

圖／業者提供
圖／業者提供

「再睡 5 分鐘」由網紅滴妹一手打造，以幽默品牌精神與高人氣飲品迅速累積年輕族群支持，近年持續跨界合作，成功將手搖飲文化延伸至生活選物。此次聯名禮盒內含三款金格超人氣糕點，包含經典烙印蛋糕1入、起司年輪蛋糕(單片)3片、東方美人茶格芙蕾6片，再搭配 Tom and Jerry 可愛包裝設計，主打「分享」與「派對感」，適合朋友聚會、春節送禮或動畫迷收藏，超級可愛。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

線上指定商品即日起至 2 月 1 日止，推出滿 1 盒 9 折、滿 3 盒 8 折、滿 5 盒 7 折優惠；另至 3 月 1 日前，指定商品滿 2 件再贈長崎本舖伯爵蛋糕酥餅乙包，數量有限，送完為止。

圖／業者提供
圖／業者提供

此外，即日起至 2 月 28 日止，消費者至「再睡 5 分鐘」全台門市購買該聯名禮盒，可直接享 7 折優惠，原價 550 元、優惠價僅 385 元，為新春期間不可錯過的限量甜點話題商品，趕快衝一波。

圖／業者提供
圖／業者提供

