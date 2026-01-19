快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「簽下大單」：賺進可觀的收益

1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架

西班牙高鐵相撞…交通部長直指「2點超詭異」 專家也不解

全台最大巧克力盛事「2026 黑金派對」1／23快閃 SOGO 忠孝館！「昭和甜夜」50+頂級品牌進駐

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／業者提供
圖／業者提供

由 Flavor 風格美食指南主辦的巧克力年度聖殿「黑金派對」，將於 1 月 23 日至 25 日在遠東 SOGO 台北忠孝館 12 樓熱鬧登場。今年以「昭和甜夜」為題，將會場打造為懷舊華麗的和洋時空，帶領民眾穿越回可可繁華年代。

圖／業者提供
圖／業者提供

職人齊聚：首創「昭和甜點一條街」

本屆首度企劃「昭和甜點一條街」，邀集「昭和浪漫冰室」帶來限定烤糰子，以及台中神秘茶室「悠寂庵」、法式細膩風格「御菓子花雨」與花蓮和菓子名店「YUTUZU」，展現獨特東方韻味。巧克力陣容則雲集世界殿堂品牌，包含義大利「AMEDEI」、法國「Hasnaa」與「CLUIZEL」。本土之光則由「Cona’s 妮娜巧克力」與「Feeling18 巧克力工房」領銜，後者更祭出限量「黑金潘納朵尼」組合。此外，百年品牌 HERSHEY'S 也跨界助陣，推出多款限定主題商品。

圖／業者提供
圖／業者提供

圖／業者提供
圖／業者提供

沉浸體驗：抽萬元咖啡機、重現復古畫報等

除味蕾饗宴，現場規畫「昭和一番賞」抽獎，有機會帶走萬元 DeLonghi 咖啡機；「復古畫報屋」則提供即拍即印服務，讓民眾化身畫報主角。舞台區「昭和藝能座」更將帶來阿波舞教學與沙龍講座，從視覺、聽覺到味覺全面沉浸。「2026 黑金派對」超早鳥票已於官網開賣，誠邀巧克力迷共享這場年度黑金盛會。

圖／業者提供
圖／業者提供

活動資訊

• 日期： 2026/1/23 - 1/25 (12:00-21:00)

• 地點： 遠東 SOGO 台北忠孝館 12F

• 官網： choco-party.flavornews.com.tw

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

巧克力 咖啡 復古 派對 甜點

相關新聞

還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

法國巴黎百年馬卡龍品牌Ladurée暌違10年重返台灣市場，回歸台灣首店進駐台北101購物中心4樓都會廣場，推出「Lad...

超人力霸王60周年降臨高雄燈會 全家聯名限定杯塞、拍拍燈全都要收藏

大小男孩都瘋狂，擁有跨世代高人氣的超人力霸王，今年首度現身高雄燈會舞台，全家便利商店再度化身高雄燈會最佳補給站，力挺南台...

全台最大巧克力盛事「2026 黑金派對」1／23快閃 SOGO 忠孝館！「昭和甜夜」50+頂級品牌進駐

由 Flavor 風格美食指南主辦的巧克力年度聖殿「黑金派對」，將於 1 月 23 日至 25 日在遠東 SOGO 台北忠孝館 12 樓熱鬧登場。今年以「昭和甜夜」為題，將會場打造為懷舊華麗的和洋時空，帶領民眾穿越回可可繁華年代。

星巴克買一送一！連續2天「大杯買1送1」又來了 「烤舒芙蕾那堤、星冰樂全系列」半價開喝

星巴克買一送一！迎接「國際擁抱日」，星巴克本週推出兩天「大杯買一送一」，奶香烤舒芙蕾風味那堤、星冰樂系列都能點。

銅板價贏肯德基！義美「現烤布丁蛋塔」買2送1 限時5天「獨門塔皮+布丁感內餡」優惠嗑

近日肯德基蛋撻爭議，有網友傾向改吃「別家」，而義美食品則祭出限時5天「鮮奶布丁蛋塔買2送1」，開吃現烤噴香蛋塔。

蛋撻沒停售！肯德基改版「超極酥」挨轟 小編神回覆讓網友更火大

肯德基的「蛋撻之亂」造成「行銷翻車」，引來品牌官方社群媒體被網友大量不滿留言灌爆，不料肯德基小編的回覆，卻令網友更加火大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。