全台最大巧克力盛事「2026 黑金派對」1／23快閃 SOGO 忠孝館！「昭和甜夜」50+頂級品牌進駐

由 Flavor 風格美食指南主辦的巧克力年度聖殿「黑金派對」，將於 1 月 23 日至 25 日在遠東 SOGO 台北忠孝館 12 樓熱鬧登場。今年以「昭和甜夜」為題，將會場打造為懷舊華麗的和洋時空，帶領民眾穿越回可可繁華年代。

圖／業者提供

本屆首度企劃「昭和甜點一條街」，邀集「昭和浪漫冰室」帶來限定烤糰子，以及台中神秘茶室「悠寂庵」、法式細膩風格「御菓子花雨」與花蓮和菓子名店「YUTUZU」，展現獨特東方韻味。巧克力陣容則雲集世界殿堂品牌，包含義大利「AMEDEI」、法國「Hasnaa」與「CLUIZEL」。本土之光則由「Cona’s 妮娜巧克力」與「Feeling18 巧克力工房」領銜，後者更祭出限量「黑金潘納朵尼」組合。此外，百年品牌 HERSHEY'S 也跨界助陣，推出多款限定主題商品。

圖／業者提供

圖／業者提供

沉浸體驗：抽萬元咖啡機、重現復古畫報等

除味蕾饗宴，現場規畫「昭和一番賞」抽獎，有機會帶走萬元 DeLonghi 咖啡機；「復古畫報屋」則提供即拍即印服務，讓民眾化身畫報主角。舞台區「昭和藝能座」更將帶來阿波舞教學與沙龍講座，從視覺、聽覺到味覺全面沉浸。「2026 黑金派對」超早鳥票已於官網開賣，誠邀巧克力迷共享這場年度黑金盛會。

圖／業者提供

活動資訊

• 日期： 2026/1/23 - 1/25 (12:00-21:00)

• 地點： 遠東 SOGO 台北忠孝館 12F

• 官網： choco-party.flavornews.com.tw

