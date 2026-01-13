奶油小熊來了！不用飛泰國 CACO CAFE「Butterbear咖啡廳」登台 全台「5據點」開幕時間1次看
不用飛泰國，奶油小熊來了！CACO CAFE「Butterbear主題咖啡廳」即將療癒登場，台北、台南、高雄接力開跑，難得機會一定要朝聖打卡！
繼大耳狗喜拿後，CACO CAFE邀請泰國人氣咖啡店吉祥物Butterbear，推展期間限定主題咖啡廳，從鹹食、甜點到飲料等主題餐點，不僅美味，還有奶油小熊包裝，一整個可愛到不行。
CACO CAFE x Butterbear主題咖啡廳開幕期間還有滿額送好禮活動，1/13至2/26，消費滿1000元贈咖啡小熊提袋，消費滿2000元送毛絨杯墊；另有入會禮/會員禮送療癒髮圈，詳情依公告為準。
本次Butterbear主題咖啡廳將於1/14起在台南小西門店開跑，台北101、高雄夢時代、台北東區及台南南紡則依序登場，奶油小熊鐵粉準備集合！
CACO CAFE × Butterbear 主題咖啡廳 開幕資訊
📍台南小西門
台南市中西區西門路一段658-1號B1
2026/1/14～2026/4/7
📍台北101
台北市信義區信義路5段7號B1
2026/1/21～2026/3/1
📍高雄夢時代
高雄市前鎮區中華五路789號2F
2026/1/21～2026/4/7
📍台北東區
台北市大安區敦化南路1段219號
2026/1/22～2026/4/27（1/22為媒體場，預計19:00後開始正式營業）
📍台南南紡
台南市東區中華東路一段366號1F
2026/1/23～2026/4/7
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言