奶油小熊來了！不用飛泰國 CACO CAFE「Butterbear咖啡廳」登台 全台「5據點」開幕時間1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CACO cafe粉專
不用飛泰國，奶油小熊來了！CACO CAFE「Butterbear主題咖啡廳」即將療癒登場，台北、台南、高雄接力開跑，難得機會一定要朝聖打卡！

台南小西門​店店裝圖。圖／CACO cafe粉專
繼大耳狗喜拿後，CACO CAFE邀請泰國人氣咖啡店吉祥物Butterbear，推展期間限定主題咖啡廳，從鹹食、甜點到飲料等主題餐點，不僅美味，還有奶油小熊包裝，一整個可愛到不行。

圖／CACO cafe粉專
CACO CAFE x Butterbear主題咖啡廳開幕期間還有滿額送好禮活動，1/13至2/26，消費滿1000元贈咖啡小熊提袋，消費滿2000元送毛絨杯墊；另有入會禮/會員禮送療癒髮圈，詳情依公告為準。

本次Butterbear主題咖啡廳將於1/14起在台南小西門店開跑，台北101、高雄夢時代台北東區及台南南紡則依序登場，奶油小熊鐵粉準備集合！

CACO CAFE × Butterbear 主題咖啡廳 開幕資訊

📍台南小西門

台南市中西區西門路一段658-1號B1

2026/1/14～2026/4/7

📍台北101

台北市信義區信義路5段7號B1

2026/1/21～2026/3/1

📍高雄夢時代

高雄市前鎮區中華五路789號2F

2026/1/21～2026/4/7

📍台北東區

台北市大安區敦化南路1段219號

2026/1/22～2026/4/27（1/22為媒體場，預計19:00後開始正式營業）

📍台南南紡

台南市東區中華東路一段366號1F

2026/1/23～2026/4/7

編輯推薦

咖啡廳 夢時代 台北101 台北東區 Butterbear

