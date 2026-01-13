先喝道買1送1！蜜桃控必衝 一日限定「太妃蜜桃厚奶霜+經典蜜桃茶」全門市優惠開喝
先喝道買1送1！蜜桃控抄筆記，「先喝道」將推出一日限定「買1送1」，全台門市同步開跑，一人兩杯喝起來。
古典玫瑰園集團旗下手搖茶「先喝道」將於1/16推出指定飲品買一送一，活動當日買「太妃蜜桃風味厚奶霜」送「蜜桃風味茶」1杯。特別是「太妃蜜桃風味厚奶霜」喝得到濃厚綿密奶霜、太妃糖焦香與奶香，搭配蜜桃果香與椪糖脆脆增添口感，每一口都清爽不甜膩。
需注意的是，買1送1活動每人限購3組，限現場/你訂自取，優惠活動不合併使用，各門市數量有限、售完為止。
先喝道 買一送一活動資訊
活動日期：2025/1/16
優惠內容：買太妃蜜桃風味厚奶霜送蜜桃風味茶一杯
注意事項：每人限購3組；限現場/你訂自取；數量有限、售完為止
