大杯珍奶50元有找！CoCo都可「2杯99元」人氣6飲品任選 外送限定「這2款買1送1」到2月

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

CoCo都可「2杯99元」開喝！精選6款人氣手搖任你搭，台灣人最愛的珍奶、果茶統統有，50元有找喝大杯。

珍珠<a href='/search/tagging/1013/奶茶' rel='奶茶' data-rel='/1013/115312' class='tag'><strong>奶茶</strong></a>。圖／CoCo都可提供
珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供

CoCo都可「2杯99元」優惠再一波，指定飲品包含28茉輕乳茶、日焙珍珠奶茶、21歲輕檸烏龍、冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶、小湯圓奶茶等6款，統統都是大杯且任你自由搭，門市臨櫃和都可訂平台同步開跑。需注意的是，外送平台及部分門市不適用，活動品項與販售依各門市公告為準。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

21歲輕檸烏龍。圖／CoCo提供
21歲輕檸烏龍。圖／CoCo提供

而外送優惠部分，CoCo都可攜手foodpanda推出買一送一，即日起至2/4，於外送平台foodpanda點購莓好雙果茶(L)、生椰職人拿鐵(L)可享買一送一。

此外，還有今(12)日臨櫃限定「高原酪梨奶昔杯杯(M)」特價49元優惠，活動時間至各店售完為止，商場、外島及部分門市不適用，同樣依現場公告為準。

