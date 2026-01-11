手搖控開幕免費喝！ 青山連開7店+鶴茶樓2新門市 爽喝「指定飲品」、外送加碼「買1送1」

手搖飲界新年第一波大爆發！ 「青山 青茶專業製作」1月份直接火力全開，一口氣插旗7家新門市，同時「鶴茶樓」也喜迎台南、高雄2間新店開幕，更同步推出Uber Eats外送買一送一，讓民眾從月初一路爽喝到月底！

青山強勢插旗全台！1月週末「連開7間店」爽領免費飲品

圖／青山-青茶專業製作提供

青茶愛好者看過來！「青山-青茶專業製作」自2024年創立以來全台已累積43家門市，今年1月更開啟「暴走模式」，平均一週開兩間店，全台共7間新門市接力登場。包含台北南京三民、台中靜宜、高雄鳳山、桃園龍潭、彰化員林、台大公館及中和員山店，讓北中南的民眾都能就近開喝。

為了慶祝擴點，青山祭出超殺開幕好康。各店開幕首日推出「免費領取指定飲品1杯」，品項包含冬青、桂花玄米茶及天蟬那堤（三選一），每位消費者限領一杯；此外，首日購買第2杯起更享「全品項5折」驚喜價（限購5杯）。若沒趕上首日也別擔心，開幕第2至4日還有全品項73折優惠，誠意十足。

圖／青山-青茶專業製作提供

青山 1月新開幕門市表：

．南京三民店：台北市松山區南京東路五段123巷15號（1/10開幕）

．台中靜宜店：台中市沙鹿區北勢東路517之2號（1/11開幕）

．鳳山青山店：高雄市鳳山區青年路2段358號（1/17開幕）

．桃園龍潭店：桃園市龍潭區東龍路221號（1/18開幕）

．彰化員林店：彰化縣員林市中山路一段773號（1/24開幕）

．台大公館店：台北市中正區羅斯福路四段24巷1號（1/25開幕）

．中和員山店：新北市中和區員山路210號（1/31開幕）

鶴茶樓進軍南台灣！「200杯指定飲料」限時免費領

圖／鶴茶樓提供

復古風手搖「鶴茶樓」1月也迎來兩家新據點，分別為台南善化中山店（1/10開幕）及高雄崛江店（1/17開幕）。開幕當天下午1時至3時，門市將大方送出200杯指定飲品，包含品牌經典的「鶴頂紅茶」、「綺夢那堤」及「藝伎紅茶」任選，每人限領一杯（中杯供應，甜度冰塊固定），建議想喝的民眾一定要提早去排隊！

除了實體門市，鶴茶樓也照顧到外送族。1/14至1/27日期間，只要透過Uber Eats下單，即可享有指定品項「買一送一」外送優惠。名單包含咀嚼控最愛的「泰式奶茶泰奶凍」，以及層次豐富的「杏仁奶蓋烏龍茶」，不用出門曬太陽，在家動動手指就能半價爽喝這兩款超人氣飲品。

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓 1月新開幕門市：

．台南善化中山店：台南市善化區中山路401號

．高雄崛江店：高雄市新興區新田路193號

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」