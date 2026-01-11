星巴克買一送一！連續2天「精選8飲品」半價喝 星冰樂、黑櫻桃系列都點得到

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
星巴克「指定飲品」買1送1！歡慶免下車點餐服務「DRIVE THRU」門市突破50間，星巴克全店同慶推出「指定飲品好友分享」優惠，一連兩日喝起來。

星巴克全門市同慶！1/12、1/13 11:00-20:00，於星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定飲品即享買一送一，有冷萃咖啡、美式咖啡(含特選)、黑櫻桃風味瑪奇朵(含特選)、黑櫻桃風味抹茶豆奶那堤、摩卡可可碎片星冰樂、雙果果汁星冰樂、冰搖果茶、經典紅茶那堤等8款選擇。

特別一提的是，部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務該活動不適用，詳見官網

此外，即日起於星巴克DRIVE THRU門市單筆消費滿2,500元，還可獲得星巴克一次性即可拍相機一台（款式隨機，不累贈）。

