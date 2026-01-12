快訊

胡瓜不走了！續留「綜藝大集合」 民視表態：樂見其成

布丁控手刀衝！萊爾富「9元統一布丁」限時必搶 爆紅「隱藏版布蕾」一個只要19元

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／IG@aa.dokie.dokie授權、報系資料照
圖／IG@aa.dokie.dokie授權、報系資料照

9元統一布丁萊爾富太霸氣，限時推出「統一布丁」6入組合價，平均一個免10元，有看到直接掃貨一波！

圖／報系資料照，記者吳淑玲攝影
圖／報系資料照，記者吳淑玲攝影

即日起至1/16，萊爾富限時推出「統一布丁6個54元（原價72元）」優惠，平均一個9元開吃。商品數量依門市供應為準，數量有限、售完為止。

此外，萊爾富還有一款自有品牌「鮮奶油布蕾」同樣在網路爆紅，售價25元。而目前在萊爾富來送禮有推出「鮮奶油布蕾6個114元」，平均一個只要19元。網友吃過後分享「真的好吃」、「和爭鮮的吃起來一樣」、「這好好吃！但常缺貨」。

圖／萊爾富｜來送禮官網
圖／萊爾富｜來送禮官網

