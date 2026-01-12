世界冠軍陳耀訓紅土蛋黃酥「春節限定快閃店登場」！五館限時巡迴掀搶購熱潮

農曆新年將近，伴手禮市場再掀話題！由世界麵包冠軍陳耀訓監製的招牌「紅土蛋黃酥」，今年首度推出春節限定版禮盒，並攜手遠東百貨於新北、桃園、新竹多家門店設立快閃櫃位，採週末限定販售模式，自1月9日起至2月1日止，成為蛋黃酥控與送禮族群關注的焦點。

圖／業者提供

春節限定禮盒在包裝設計上也別具巧思，特別邀請知名設計師方序中操刀，以溫潤的淺黃色為主調，搭配山巒與太陽意象構成視覺圖樣，從遠處看宛如一個「春」字，象徵迎新納福、萬象更新。每盒內含8入紅土蛋黃酥，售價900元，盒中更附上印有「新春好日馬上旺」祝福語的小卡，兼具收藏與書寫心意的實用性，讓送禮更添溫度。

圖／業者提供

圖／業者提供

此次快閃活動採限量供應、限量購買機制，每人最多限購8盒，售完為止。販售時段統一於每週五、六、日自上午11點開賣，實際販售品項與現場安排依各店公告為準。據了解，開賣首週即吸引大批民眾排隊，顯示陳耀訓品牌在節慶甜點市場的高人氣。

圖／業者提供

板橋大遠百為本次重點據點之一，快閃櫃位設於B1樓層噴水池旁與鼎泰豐對面兩處輪流登場，從1月9日至2月1日分段進駐，最後一週更擴大為整週販售，讓平日也能買得到。此外，巡迴據點還包含遠百板橋中山店B1、遠百桃園1F、遠百竹北B2及新竹大遠百B1，方便不同縣市的消費者就近選購。

圖／業者提供

業者表示，紅土蛋黃酥以細緻酥皮包裹濃郁豆沙與飽滿鹹蛋黃，口感層次分明、甜鹹平衡，是品牌最具代表性的明星商品之一。此次推出春節限定版禮盒，不僅是對經典商品的節慶延伸，也希望透過設計與祝福語傳遞新年的好兆頭。提醒民眾，因數量有限，建議提早到場，以免向隅。

圖／業者提供

