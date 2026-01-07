鮮奶茶只要39元！迷客夏「限時4周」周周抽iPhone 17、大茗「頑童應援飲品」免費抽演唱會門票

手搖控快看！2026開年首波最強手搖優惠來了，迷客夏宣布自1月7日起祭出超狂「雀蘋中選」活動，不僅中杯拿鐵加購價只要39元，還有機會把最新款iPhone 17帶回家；另外，大茗本舖也同步攜手嘻哈天團「頑童MJ116」推出限定應援飲品與酷黑聯名杯，留言就有機會去看台中演唱會！

圖／迷客夏提供

手搖飲迷客夏自1月7日至2月3日 推出長達一個月的「雀蘋中選」新年慶活動。首波主打（1月7日至1月20日）只要在門市購買任2杯飲品，即可以39元超殺優惠價加購中杯茶拿鐵，包含大正紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵等5款人氣飲品都在名單內，且優惠可累計，買愈多省愈多。

第二波優惠則從1月21日開跑至2月3日，推出「A+B組合價」，任選大杯醇濃鮮奶茶搭配愛茶的牛系列，南部區域僅需79元、北部區域89元，最低相當於71折優惠，讓奶茶控月底也能省荷包爽爽喝。

圖／迷客夏提供

除了飲品折扣，還有果粉最期待的抽獎，活動期間凡購買任2杯飲品並完成發票登錄，迷客夏將連續4周、每周抽出一名幸運兒，獎項包含iPhone 17系列、AirPods Pro 3及 Apple Watch Series 11，共4週12個名額。

人氣手搖「大茗」即日起至2月1日推出「頑童MJ116」專屬應援活動！特別研發「冬瓜蕎麥老鄉茶」及「冬瓜蕎麥老鄉拿鐵」2款新品，並換上質感滿分的黑色系聯名杯身，印有「Chilling like a OGS」字樣，帥度破表。

圖／大茗本位製茶堂提供

官方更大手筆送出演唱會福利！即日起至1月11日，只要在門市消費滿2杯飲品，並前往大茗官方Threads指定貼文完成任務，就有機會抽中2月1日頑童洲際演唱會「雙人票」，想一睹瘦子、小春、大淵熱力開唱，粉絲們別錯過。

圖／大茗本位製茶堂提供

另外，大茗近期推出追星限定的壓克力卡套與造型娃包，目前推出的第一波限定「壓克力卡套」，第二波「大茗小小店員造型娃包」將於1月１９日全台開售，消費滿100元可加價99元購入1個。設計以大茗門市櫃檯為靈感，將粉絲熟悉的空間縮小並結合自身收藏的娃，成為可隨身攜帶的風格配件。

圖／大茗本位製茶堂提供

