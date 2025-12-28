39元哈根達斯！全家「買咖啡加購哈根達斯」現省110元 爽吃「2款日本限定雪糕」只要銅板價
39元吃哈根達斯！全家便利商店「咖啡優惠」新登場，限時買指定咖啡即可以銅板價加購「哈根達斯雪糕」，現省110元。
即日起至2026/1/6，全家便利商店推出買咖啡加購哈根達斯優惠，活動期間購買Let’s Café大杯特濃咖啡(美式/拿鐵)，即可用39元加價購買149元系列哈根達斯雪糕1支，有日本限定「薄荷可可餅乾雪糕/多重莓果牛乳雪糕」口味2款選擇。
全家便利商店 哈根達斯加購優惠
活動期間：即日起～2026/1/6
優惠內容：購買Let’s Café大杯特濃咖啡(美式/拿鐵)，即可用39元加價購買149元系列哈根達斯雪糕1支
