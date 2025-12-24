草莓控暴動！不只草莓大福 米弎豆「草莓最中餅、草莓蒙布朗」都來了 單店限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」只賣到年底

草莓控暴動！日式點心名店新推冬季限定「莓、出席」系列，從草莓大福、草莓最中餅到草莓蒙布朗統統吃得到，滿滿的粉紅色讓人少女心爆棚。

圖／米弎豆粉專

自鹿港起家、主打日式點心的人氣店「米弎豆」新打造草莓系列甜點，有草莓大福、草莓最中餅、草莓蒙布朗，以及草莓霜淇淋和草莓牛奶，集結草莓系冰品、甜點與飲品。特別是「草莓蒙布朗」選用當季新鮮草莓，搭配草莓蒙布朗餡料、北海道十勝牛奶霜淇淋與草莓脆粒，口感層次超級豐富。

圖／米弎豆粉專

圖／米弎豆粉專

同樣是冬季必吃的「草莓大福」包入整顆草莓，和脆粒紅豆內餡、Q彈麻糬皮一同入口，是草莓季的代表品項；而「草莓最中餅」則以最中糯米餅殼夾入草莓、紅豆內餡及畫龍點睛的切片麻糬，經典日式風味非它莫屬。

圖／米弎豆粉專

圖／米弎豆粉專

「米弎豆」目前有鹿港文開店、鹿港民權店、台北公館店等三個據點。需注意的是，「莓、出席」系列商品非每間門市供應，像是草莓蒙布朗為民權店、公館店限定，各店供應品項依店家公告/現場為準，詳情請見粉專。

同場加映：聖誕樹蒙布朗霜淇淋

期間限定「聖誕樹蒙布朗霜淇淋」應景開賣，吃得到新鮮草莓、十勝牛乳霜淇淋和八女抹茶製蒙布朗餡，僅在鹿港民權店販售，販售至12/31。

聖誕樹蒙布朗霜淇淋。圖／米弎豆粉專

