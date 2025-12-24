奶茶控衝！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」喝到元旦 「神級奶茶+單品茶」兩大杯只要88元
奶茶控衝可不可！可不可熟成紅茶「1+1優惠組」即日起開跑，「奶茶+單品茶」兩杯最低88元，一個人喝兩杯也無負擔。
可不可熟成紅茶「1+1優惠組」活動登場，即日起至2026/1/1，至門市現場點選指定「奶茶+單品茶」即享組合價，有88元、99元兩種方案，88元組合的奶茶選擇有白玉奶茶、熟成歐蕾、胭脂奶茶3款，而99元組合則有熟成臻果歐蕾、胭脂歐蕾、半熟烏龍厚乳可選，一次爽喝大杯。
值得注意的是，1+1優惠限門市現場與電話自取；不適用加料加價，且不與其他優惠活動併用；漢神巨蛋、新濱町店、新烏日台鐵、台南新光三越等門市不參與此活動。
可不可熟成紅茶 1+1優惠資訊
活動日期：即日起～2026/1/1
優惠內容：至門市現場任選指定「奶茶+單品茶」享組合優惠價
備註：不適用線上點(自取/外送)、電話外送及外送平台；不得與買五送一、會員禮物券及其他優惠活動併用
