甜點控尖叫！ 85℃聯名「兔子便利商店」限量9萬個開搶 Krispy Kreme「濃郁肉桂甜甜圈」買6送6爽吃到明年
全台甜點迷注意啦！85℃首次攜手超人氣IP「兔子便利商店 BUNNI KONBINY」，推出三款超可愛聯名蛋糕，療癒指數直接爆表；冬季肉桂香炸裂，Krispy Kreme推「濃郁肉桂甜甜圈」，限時3天買1盒送1盒，原味糖霜直接爽拿，讓大家從聖誕一路爽吃到明年！
超萌兔兔蛋糕襲來！85℃首度聯名「兔子便利商店BUNNI KONBINY」
85℃首次攜手超人氣IP「兔子便利商店 BUNNI KONBINY」，以店員Mayo（美奶滋）、Mogu（蘑菇）、Mame（豆豆）、Sasa（莎莎）與Kuro（咕嚕）等角色為主角，融入甜點屋與派對場景，蛋糕不只外型吸睛，口味也超豐富。12月26日起全台門市限量開賣，總量僅9萬2千多個，售完就沒了。
主打款整模蛋糕「兔子便利商店-可愛甜點屋」售價620元，以桔香戚風蛋糕為基底，內含草莓果餡、滑嫩布丁與莓果Q凍，酸甜層次感十足。最吸睛的是，蛋糕上方有一隻立體Mogu（蘑菇）造型公仔**，公仔還能自行加裝掛繩變身鑰匙圈。
兩款切片蛋糕單個售價僅78元，一款「可愛莎莎」以角色大頭為視覺，滿滿的粉嫩腮紅與香草慕斯、草莓果醬完美結合；另一款「派對趣」加入櫻桃派餡與優格香緹，更附上Mayo與Kuro的書籤插牌，超貼心。
加碼即日起還有兩款限定紙杯（粉色、紫色），搭配熱飲杯套能變桌上型手機架，讓兔兔們天天陪伴你，滿滿可愛攻擊！
冬季肉桂香炸裂！Krispy Kreme推「濃郁肉桂甜甜圈」 限時3天買1送1
Krispy Kreme帶來冬日溫暖！12月29日將推出兩款期間限定「濃郁系肉桂甜甜圈」－「肉桂蘋果派」與「乳酪肉桂圈」，限時開賣到明年1月28日，每顆只要60元，單吃就幸福感爆棚。
另推出濃肉桂禮盒，「6入特價286元」含2顆濃肉桂+4顆綜合口味、「12入特價486元」含2顆濃肉桂+10顆綜合（綜合限47元內，可加價換購）。
肉桂控千萬別錯過超狂優惠來了，2025年12月31日前加Krispy Kreme TW官方LINE，明年1月1日拿新品券，1月3日前買濃肉桂禮盒就送原味糖霜1盒（買6送6、買12送12），每券限1次送完為止！另外到2026年1月28日前，買任一濃肉桂甜甜圈加購大杯飲品折15元，冬日元氣滿滿吃起來！
