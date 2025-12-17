買1送1連喝14天！Mr.WISH聯名「京都SOU・SOU」首創「五窨茉莉」、必吃焙茶粉粿、超萌變色杯149元入手

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

文青手搖控瘋了！人氣鮮果茶飲「Mr.WISH」首度攜手日本京都潮流設計品牌「SOU・SOU」，即日起展開超強聯名，不僅推出全新「五窨茉莉綠茶系列」與Q彈「焙茶粉粿」，更將品牌經典的「十數昆」、「微笑」、「貓」等圖案融入4款實用周邊。此外，台北延吉店更變身為期間限定的聯名旗艦店，還有外送買一送一優惠，一路喝到年底！

Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

首次與日本京都知名設計品牌SOU・SOU攜手合作，推出全新「五窨茉莉綠茶系列」飲品，嚴選經過五次窨花工藝的茉莉綠茶，茶香純淨優雅，搭配限定聯名杯身設計，喝一口就感受到京都現代美學的療癒感。同步推出全新配料「焙茶粉粿」，Q彈粉粿融入溫潤焙茶香，口感層次豐富。

Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

周邊更是重頭戲！12月17日起只要購買任一飲品，即可加價購買限量聯名商品，其中「變色杯（微笑款）」搭配紙提架只要149元就能入手；實用派則推「不鏽鋼吸管杯」及「聯名保冷袋」，分別有微笑與經典黑白十數昆款式。此外，還有超可愛的「貓款聯名吊飾」，掛在包包上質感瞬間加分，SOU・SOU粉必收！

Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

慶祝聯名，Mr.WISH 台北延吉店也換上新裝，以「純淨簡約 × 現代美學」為理念，大面積留白結合SOU・SOU經典的十數昆設計，打造出如藝廊般的質感空間。

Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供
Mr.WISH聯名京都SOU・SOU。圖／Mr.WISH提供

更祭出超值優惠，即日起至2026年1月1日，「五窨初茉綠茶」限時優惠價只要39元、「五窨粉粿奶綠」59元；且外送族更別錯過，12月18日至12月31日於 Uber Eats平台下單「五窨粉粿奶綠」或「五窨初茉奶綠」，即享同品項買一送一。

Mr.WISH x SOU▪SOU 聯名周邊

凡消費任一杯飲品，不限品項，皆可加價購：

．聯名保冷袋（黑/白）加價25元

．不鏽鋼吸管杯（微笑款／貓款）加價599元

．聯名吊飾貓款 加價99元

．變色杯(微笑款)+飲料紙提架 加價149元

．變色杯(SO-SU-U十數昆款)+(黑色)聯名保冷袋 加價149元

．變色杯(貓款)+(白色)聯名保冷袋 加價149元

