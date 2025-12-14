蛋塔控衝！排隊蛋塔人氣店「冬季新品」來了 還有1門市限定「果香系蛋塔」要朝聖

蛋塔控衝！爆紅可頌蛋塔「COMEME」冬季新品登場，還有一門市限定「歐軟橘蛋塔」，酸甜交織特別適合在冷冷的天品嘗。

圖／Comeme 康蜜粉專

排隊蛋塔人氣店「COMEME」將於12/15推出冬季新口味蛋塔「肉桂蘋果」，吃得到帶有記憶點的香濃內餡與濃郁焦糖醬，搭配招牌千層蛋塔口感，讓人一吃就愛不釋口。

圖／Comeme 康蜜粉專

此外，新竹巨城店日前更推出限定「千層歐軟橘蛋塔」，以糖漬橘片打造天然果香，加上酸香平衡的檸檬卡士達，清爽果系蛋塔吃不膩，售價一個120元。

圖／Comeme 康蜜粉專

圖／Comeme 康蜜粉專

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」