蛋塔控衝！排隊蛋塔人氣店「冬季新品」來了 還有1門市限定「果香系蛋塔」要朝聖

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自Big City遠東巨城購物中心 粉專及Comeme 康蜜粉專
圖／摘自Big City遠東巨城購物中心 粉專Comeme 康蜜粉專

蛋塔控衝！爆紅可頌蛋塔「COMEME」冬季新品登場，還有一門市限定「歐軟橘蛋塔」，酸甜交織特別適合在冷冷的天品嘗。

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

排隊蛋塔人氣店「COMEME」將於12/15推出冬季新口味蛋塔「肉桂蘋果」，吃得到帶有記憶點的香濃內餡與濃郁焦糖醬，搭配招牌千層蛋塔口感，讓人一吃就愛不釋口。

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

此外，新竹巨城店日前更推出限定「千層歐軟橘蛋塔」，以糖漬橘片打造天然果香，加上酸香平衡的檸檬卡士達，清爽果系蛋塔吃不膩，售價一個120元。

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

圖／Comeme 康蜜粉專
圖／Comeme 康蜜粉專

蛋塔 新竹巨城 排隊美食 爆紅美食 甜點

