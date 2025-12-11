得正「緋烏龍」回來了！不只奶茶夯 茶控敲碗「原茶款」首度開賣

得正「緋烏龍系列」強勢回歸，不僅有奶茶與果茶，更有網友敲碗許久的「原茶款」重磅加盟，茶控們準備朝聖開喝！

緋烏龍鮮奶。圖／得正粉專

茶控如願了！人氣手搖飲「得正」宣布，「緋烏龍系列」將於12/17回歸販售，除了受歡迎的「緋烏龍鮮奶」外，還有果香系「馥莓緋烏龍」及粉絲許願的原茶「緋烏龍」首度開賣。

馥莓緋烏龍。圖／得正粉專

緋烏龍。圖／得正粉專

原茶「緋烏龍」選用台東紅烏龍，以夏秋茶葉為本結合紅茶加工特點，採重發酵製成，一入口就能感受熟果及木質圓潤香氣縈繞。

圖／得正粉專

