台南人在排什麼？爆紅神級「布丁泡芙」快閃南紡購物中心 限定「大人味泡芙」甜甜價開吃

每日三場、爽吃2小時，甜點控衝了！ 桃園中壢竟然出現少見的「甜點吃到飽」，每日三場限定，499元就能整櫃甜點點到爽，而且不是排隊搶、不限時塞甜點的那種，每回只接待一組客人，兩小時完全不被打擾的專屬甜點時光！

2025-11-23 12:00