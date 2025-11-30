台南人在排什麼？爆紅神級「布丁泡芙」快閃南紡購物中心 限定「大人味泡芙」甜甜價開吃
迷你泡芙變便宜！日本神級甜點「焦糖布丁泡芙」爆紅，奧瑪烘焙加碼快閃限定「甜甜價」及限定新口味，甜點控嘗鮮衝開箱！
高雄職人手作烘焙「奧瑪烘焙」即日起快閃台南南紡購物中心，除了有爆紅排隊甜點「焦糖布丁泡芙」外，還加碼南紡限定「焦糖黑巧」新口味，不光外脆內爆餡，還吃得到65%苦甜大人味超濃郁。「焦糖布丁泡芙」快閃限定價一盒8顆150元（原價180元），「焦糖黑巧泡芙」一盒8顆160元（原價180元），數量有限，售完為止。
朝聖前注意，現擠焦糖泡芙於每日約14:30-15:00出爐，依現場公告為準；建議30分鐘內享用口感最佳。
奧瑪烘焙 快閃資訊
快閃時間：即日起～2025/12/10
地點：南紡購物中心B1 漢堡王前
