先喝道買1送1！冬季「太妃厚奶霜系列」開賣 經典不敗「3款茶底+椪糖脆脆」半價開喝

先喝道買一送一！古典玫瑰園集團旗下「先喝道」新品開賣推買1送1，主打「太妃厚奶霜+椪糖脆脆」口感層次更豐富，一日限定揪喝只要半價！

圖／先喝道粉專

人氣茶飲「先喝道」冬季新品「太妃厚奶霜系列」將於11/27開賣，極濃太妃厚奶霜與椪糖脆脆超有記憶點，搭配英式蜜桃、皇家伯爵或錫蘭高地等三款茶底，讓茶變得更有深度，絕對是奶蓋控的冬日手搖聖品。

圖／先喝道粉專

不僅如此，「先喝道」11/27一日限定推出「太妃厚奶霜系列同品項買1送1」，每人限購兩組，限現場/你訂自取，不與其他優惠活動合併使用。

圖／先喝道官網

