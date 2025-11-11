中壢人等到了！古早味「春上布丁蛋糕」快閃登場 神級伴手禮「人氣5口味」全都買得到

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／春上布丁蛋糕粉專
圖／春上布丁蛋糕粉專

古早味伴手禮春上布丁蛋糕」11月快閃中壢，每日數量有限，中壢人不用跑到桃園高鐵也能買到。

圖／春上布丁蛋糕粉專
圖／春上布丁蛋糕粉專

「春上布丁蛋糕」即日起至11/26，進駐SOGO百貨中壢店B1展開快閃活動，每日供應數量有限、售完為止。除了不敗款經典原味外，還有濃郁巧克力、伯爵紅茶、宇治金時及黑糖麻糬等人氣口味，價格落在110-150元間。

圖／春上布丁蛋糕粉專
圖／春上布丁蛋糕粉專

圖／春上布丁蛋糕粉專
圖／春上布丁蛋糕粉專

順帶一提，「布丁蛋糕」因其外型及口感類似布丁而得名，但實際是不含布丁的喔！

春上布丁蛋糕 11月快閃資訊

快閃期間：即日起～2025/11/26

地點：SOGO百貨中壢店 B1F超市旁（桃園市中壢區元化路357號）

