中壢人等到了！古早味「春上布丁蛋糕」快閃登場 神級伴手禮「人氣5口味」全都買得到
古早味伴手禮「春上布丁蛋糕」11月快閃中壢，每日數量有限，中壢人不用跑到桃園高鐵也能買到。
「春上布丁蛋糕」即日起至11/26，進駐SOGO百貨中壢店B1展開快閃活動，每日供應數量有限、售完為止。除了不敗款經典原味外，還有濃郁巧克力、伯爵紅茶、宇治金時及黑糖麻糬等人氣口味，價格落在110-150元間。
順帶一提，「布丁蛋糕」因其外型及口感類似布丁而得名，但實際是不含布丁的喔！
春上布丁蛋糕 11月快閃資訊
快閃期間：即日起～2025/11/26
地點：SOGO百貨中壢店 B1F超市旁（桃園市中壢區元化路357號）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言