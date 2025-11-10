爆紅甜點又升級了！奧瑪烘焙「脆皮奶油年糕三寶」集結 「開心果口味」每週賣3天、「神級新品」一吃愛上

日本蘋果糖話題品牌 POMME d’AMOUR TOKYO 近期再度於台灣掀起甜點熱潮。成立於 2014 年的該品牌，以選用飽滿鮮脆的整顆蘋果、搭配極薄糖衣的獨家製作方式聞名，強調保留果肉水分與酸甜風味，入口時可同時感受到輕脆口感與清爽果香，深受日本甜點迷推崇。此次品牌將快閃巡迴南部城市，為喜愛嚐鮮的消費者帶來期間限定的味蕾體驗。

2025-11-08 13:57