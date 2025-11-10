爆紅甜點又升級了！奧瑪烘焙「脆皮奶油年糕三寶」集結 「開心果口味」每週賣3天、「神級新品」一吃愛上
爆紅「脆皮奶油年糕」新口味！繼原味、開心果後，奧瑪烘焙又新力作「雙重可可」口味強勢開賣，由外到內都是滿滿的可可香氣，巧克力控這波必衝！
「脆皮奶油年糕」掀起嘗鮮熱潮，奧瑪烘焙先後推出原味、開心果口味受到消費者青睞，最新再推「雙重可可脆皮奶油年糕」，以雙重可可配方打造，吃得到可可豆與Q彈麻糬等多層次口感，一口滿足你的甜點胃。
奧瑪烘焙「脆皮奶油年糕」系列以經典原味、開心果及最新雙重可可組成口味三寶，值得注意的是，開心果口味為週五六日限定。買回去後推薦使用烤箱或氣炸鍋回烤還原剛出爐的美味，180度C烤3-5分鐘，稍微放涼後即可開吃，搭配咖啡、熱茶一同享用更愜意。
