「神級巧克力生乳捲」免費吃！亞尼克11月「YTM試吃4站點」大公開 這日起「新口味」強勢登場
生乳捲免費吃！亞尼克「11月YTM試吃站點」公開，由「神級巧克力生乳捲」領銜，試吃完意猶未盡即可在旁邊YTM買一條回家慢慢品嘗。
通勤族的週五小確幸！亞尼克本月再推出「YTM好康」，11月最新「YTM試吃4站點」曝光，分別於11/7新埔站、11/14頂埔站、11/21南港展覽館站、11/28行天宮站登場，快閃試吃時間為16:00-18:00，數量有限、送完為止。正逢下班課時間，若有巧遇可別錯過了。
而試吃品項部分，前兩週為「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」，11/21起還能火速吃到11/18後才登場的新口味。把握週五小確幸，為日常增添一點甜。
亞尼克 11月YTM試吃站點資訊
11/7新埔站、11/14頂埔站、11/21南港展覽館站（新口味試吃）、11/28行天宮站
備註：試吃時間16:00-18:00，數量有限、送完為止
