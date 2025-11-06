「神級巧克力生乳捲」免費吃！亞尼克11月「YTM試吃4站點」大公開 這日起「新口味」強勢登場

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／報系資料照（記者宋健生攝影）、亞尼克提供
生乳捲免費吃！亞尼克「11月YTM試吃站點」公開，由「神級巧克力生乳捲」領銜，試吃完意猶未盡即可在旁邊YTM買一條回家慢慢品嘗。

亞尼克以貝可拉產地精選71%厄瓜多爾黑巧克力，打造「厄瓜多爾黑巧克力系列」。圖／亞尼克提供
通勤族的週五小確幸！亞尼克本月再推出「YTM好康」，11月最新「YTM試吃4站點」曝光，分別於11/7新埔站、11/14頂埔站、11/21南港展覽館站、11/28行天宮站登場，快閃試吃時間為16:00-18:00，數量有限、送完為止。正逢下班課時間，若有巧遇可別錯過了。

圖／報系資料照（記者宋健生攝影）
而試吃品項部分，前兩週為「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」，11/21起還能火速吃到11/18後才登場的新口味。把握週五小確幸，為日常增添一點甜。

圖／亞尼克提供
亞尼克 11月YTM試吃站點資訊

11/7新埔站、11/14頂埔站、11/21南港展覽館站（新口味試吃）、11/28行天宮站

備註：試吃時間16:00-18:00，數量有限、送完為止

茶品界與冰品界兩大領導品牌再度掀起話題！八曜和茶驚喜宣布與 Häagen-Dazs 聯手合作，歷經超過 300 次風味實驗，終於誕生今年冬季最夢幻的新品——「極韻草莓奶香」。以八曜招牌極韻白奶茶為基底，完美融合 Häagen-Dazs 頂級草莓冰淇淋的細膩香氣與濃郁奶香，打造出前所未有的奢華口感。

