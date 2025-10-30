快訊

不只粿粿和王子？葛斯齊爆美國團「出軌的有兩對」：堪稱最佳掩護

川習談什麼一次看！川普：滿分10分「有12分」 對中關稅降至47%

獨／陸委會「六項精進措施」強化管理公務員赴陸港澳 將每年「抽查」

大茗萬聖節「芫荽酪梨奶蓋」 限時3天搞怪登場！ 3款應景手搖挑戰香菜控味蕾

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書

萬聖節不只要變裝，連手搖飲也來搗蛋！人氣品牌「大茗本位製茶堂」推出限定「芫荽酪梨奶蓋系列」，以香菜搭配酪梨打造神秘綠色系飲品，10月31日至11月2日限時3天開賣！

香菜控絕不能錯過！大茗這次祭出「萬聖限定・芫荽酪梨奶蓋系列」，共有綠茶、蕎麥、烏龍3款。綠茶版清新順口、蕎麥版帶焙香茶感，烏龍款則融合炭焙與酪梨香氣，層次豐富又細膩。

圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書

圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書

圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書
圖／翻攝大茗本位製茶堂臉書

「芫荽酪梨奶蓋系列」將於10月31日至11月2日全台門市限定登場，滿滿芫荽奶蓋加上滑順酪梨，打造出草本系風味新組合。香氣清爽中帶點驚喜感，喝起來特別有節慶氛圍，敢吃香菜的手搖迷們，一定要衝一波！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

手搖 奶蓋 香菜 萬聖節 酪梨 大茗

相關新聞

大茗萬聖節「芫荽酪梨奶蓋」 限時3天搞怪登場！ 3款應景手搖挑戰香菜控味蕾

手搖飲也搗蛋！ 大茗推萬聖節「芫荽酪梨奶蓋」 限時3天3款應景手搖 挑戰香菜控味蕾

7-ELEVEN「uniopen PRIMA會員訂閱制」專屬福利！限時3天預購「統一翻轉布丁」

7-ELEVEN持續寵愛會員提供專屬福利，為回饋品牌愛用者支持，「uniopen PRIMA會員訂閱制」自10月31日上...

南部人衝！「CREAM CO. x 紅葉蛋糕」快閃台南 超夯「心型鮮奶油蛋糕、雲朵達克瓦茲」都來了

話題蛋糕品牌「CREAM CO. 鮮奶油有限公司」快閃南台灣，預購蛋糕再加碼贈「達克瓦茲」，...

法國最佳工匠MOF、潘納朵尼大師接力來台！星忱甜點打造夢幻聖誕組合

隨著聖誕節將至，台北「Brillante pâtisserie 星忱甜點」本季邀請「2023年法國最佳工匠 MOF」Pi...

倒數4天！萬聖節限定pique café「鬼怪冰淇淋」 幽靈、紫薯怪陪大家搞怪

想好萬聖節周末要妝扮什麼造型出門了嗎？「pique café 台灣」推出紫薯與蘋果口味的牛奶冰淇淋，化身可愛的幽靈與紫薯怪，要在大家的味蕾上先搞怪一波囉～而且限定販售到這周五，想吃手腳要快！

星巴克買1送1！連續兩天「大杯買1送1」迎萬聖 半價開喝「星冰樂全系列」任你點

星巴克買一送一！萬聖節不吃糖，星巴克推出連續兩天買1送1，不光咖啡、茶瓦納，還能揪喝半價大杯星冰樂、星沁爽。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。