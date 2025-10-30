大茗萬聖節「芫荽酪梨奶蓋」 限時3天搞怪登場！ 3款應景手搖挑戰香菜控味蕾
萬聖節不只要變裝，連手搖飲也來搗蛋！人氣品牌「大茗本位製茶堂」推出限定「芫荽酪梨奶蓋系列」，以香菜搭配酪梨打造神秘綠色系飲品，10月31日至11月2日限時3天開賣！
香菜控絕不能錯過！大茗這次祭出「萬聖限定・芫荽酪梨奶蓋系列」，共有綠茶、蕎麥、烏龍3款。綠茶版清新順口、蕎麥版帶焙香茶感，烏龍款則融合炭焙與酪梨香氣，層次豐富又細膩。
「芫荽酪梨奶蓋系列」將於10月31日至11月2日全台門市限定登場，滿滿芫荽奶蓋加上滑順酪梨，打造出草本系風味新組合。香氣清爽中帶點驚喜感，喝起來特別有節慶氛圍，敢吃香菜的手搖迷們，一定要衝一波！
