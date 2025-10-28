快訊

倒數4天！萬聖節限定pique café「鬼怪冰淇淋」 幽靈、紫薯怪陪大家搞怪

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

想好萬聖節周末要妝扮什麼造型出門了嗎？「pique café 台灣」推出紫薯與蘋果口味的牛奶冰淇淋與可麗餅，化身可愛的幽靈與紫薯怪，要在大家的味蕾上先搞怪一波囉～而且限定販售到這周五，想吃手腳要快！

圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

「pique café 台灣」這回用紫薯和蘋果，搭配奶香濃郁口感滑順的牛奶冰淇淋，變成白幽靈和紫薯怪，從口味到香氣，在萬聖節前帶大家在舌尖上搞怪、來場萬聖節盛宴，兩款特別造型的冰淇淋和可麗餅只販售到10/31、這個禮拜五，想試試新口味、新造型的人可得要把握時間。

圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

除了「正常」的白幽靈和紫薯怪之外，林口三井門市還藏了一款冒出萌萌小角的特別款紫薯怪，在10/31前和它留下與眾不同的回憶照吧！

圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

圖／gelato pique cafe Taiwan臉書
圖／gelato pique cafe Taiwan臉書

