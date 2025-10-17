快訊

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖

LINE貼圖、表情貼1折只有3天！25款每款6元、全買僅150元 清單一次看

夢幻系「麝香葡萄鬆餅」登場！ 英格莉莉「板橋大遠百」新店開幕慶 2波優惠「粉撲鬆餅、鐵鍋鬆餅」免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
英式輕食品牌Engolili英格莉莉，正式插旗板橋大遠百。圖／Engolili英格莉莉提供
英式輕食品牌Engolili英格莉莉，正式插旗板橋大遠百。圖／Engolili英格莉莉提供

甜點控注意！主打英式下午茶與輕食的「Engolili英格莉莉」正式插旗板橋大遠百9樓，以「日光英式下午茶」為概念打造全新空間，不僅推出夢幻新品「麝香葡萄粉撲鬆餅」，還有兩波開幕活動限定有機會「鬆餅免費吃」快筆記。

新店限定推出「麝香葡萄粉撲鬆餅」。圖／Engolili英格莉莉提供
新店限定推出「麝香葡萄粉撲鬆餅」。圖／Engolili英格莉莉提供

英格莉莉插旗板橋大遠百，新店坐落在大片落地玻璃窗旁，藤編與淺木家具搭配花卉綠植，店內延續品牌一貫的輕柔風格，讓人彷彿置身倫敦午後的咖啡屋，午後陽光灑落，每個角落都能拍出唯美英式氛圍感。

全新門市位於板橋大遠百9樓，大片落地窗迎入自然日光。圖／Engolili英格莉莉提供
全新門市位於板橋大遠百9樓，大片落地窗迎入自然日光。圖／Engolili英格莉莉提供

開幕限定推出「麝香葡萄粉撲鬆餅」，以鬆軟綿密的粉撲鬆餅為基底，鋪上特調麝香葡萄卡士達醬與新鮮果粒，酸甜交織、層次豐富不膩口；同步推出的「麝香葡萄冰沙」則以麝香葡萄原汁調製，香氣清新、冰涼解膩，是鬆餅的最佳搭配。

「麝香葡萄雙人饗宴」會員獨享價1,299元。圖／Engolili英格莉莉提供
「麝香葡萄雙人饗宴」會員獨享價1,299元。圖／Engolili英格莉莉提供

歡慶新店開幕，英格莉莉板橋大遠百店推出連續兩波甜點回饋：

．第一波「甜蜜同享禮」：即日起至10／19，兩人同行點任兩份主餐，可免費獲贈一份價值390元「麝香葡萄粉撲鬆餅」（每日限量60組，送完為止）。

．第二波「暖心回饋禮」：10／20～10／31期間，凡至店消費即可獲得一張價值320元「鐵鍋鬆餅兌換券」，下次來訪可再兌換享用，讓英式甜點香氣延續到秋末。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

鬆餅 板橋大遠百

相關新聞

童年零嘴變好潮！「北海鱈魚香絲」大進化　5款異國風新口味、限量潮周邊「只送不賣」

童年零嘴變好潮！北海鱈魚香絲大進化　5款異國風新口味一次 3️⃣ 50年經典零嘴升級！北海鱈魚香絲推5種新風味　

夢幻系「麝香葡萄鬆餅」登場！ 英格莉莉「板橋大遠百」新店開幕慶 2波優惠「粉撲鬆餅、鐵鍋鬆餅」免費吃

夢幻系鬆餅登場！ 英格莉莉「板橋大遠百」新店開幕慶 2波優惠「粉撲鬆餅、鐵鍋鬆餅」免費吃

3大手搖跨界聯名！「茶湯會、特．好喝、Mr. WISH」邊喝邊變美還能收藏 電競、保養、萌系一次看

3大手搖跨界聯名！ 特．好喝、茶湯會、Mr. WISH「限定聯名飲品」 從Razer、倩碧體驗組到好想兔造型杯一次看

不飛日本也喝得到！SUKIYA すき家「冰霜奶昔」進駐台灣4門市 期間限定「烤地瓜奶昔」45元起開喝

不用飛日本，台灣也開賣了！日本獨家人氣飲品入駐台灣「SUKIYA すき家」，超夯「冰霜奶昔系列」於指定4家門市開賣，新口味奶昔更是期間限定要搶喝！

珍奶也翻轉！ 翰林隱藏版「翻轉珍奶」太狂　9:1爆量比例整杯珍珠塞爆

連珍奶都被翻轉！近期統一布丁的「翻轉布丁」掀起超厚焦糖旋風後，翰林茶館也出現超狂飲品，低調推出隱藏版「翻轉珍奶」，以9：1的珍珠與奶茶比例登場，從網友分享的畫面，看得到每杯幾乎全是珍珠！ 有網友

三麗鷗聯名咖啡廳！CACO cafe「大耳狗喜拿咖啡廳」登場 2門市限定「雲朵系造景+限定周邊」萌度爆表

是大耳狗咖啡廳！「CACO cafe」攜手三麗鷗人氣明星「大耳狗喜拿」全新打造聯名咖啡廳，結合雲朵系打卡造景、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。