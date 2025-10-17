夢幻系「麝香葡萄鬆餅」登場！ 英格莉莉「板橋大遠百」新店開幕慶 2波優惠「粉撲鬆餅、鐵鍋鬆餅」免費吃
甜點控注意！主打英式下午茶與輕食的「Engolili英格莉莉」正式插旗板橋大遠百9樓，以「日光英式下午茶」為概念打造全新空間，不僅推出夢幻新品「麝香葡萄粉撲鬆餅」，還有兩波開幕活動限定有機會「鬆餅免費吃」快筆記。
英格莉莉插旗板橋大遠百，新店坐落在大片落地玻璃窗旁，藤編與淺木家具搭配花卉綠植，店內延續品牌一貫的輕柔風格，讓人彷彿置身倫敦午後的咖啡屋，午後陽光灑落，每個角落都能拍出唯美英式氛圍感。
開幕限定推出「麝香葡萄粉撲鬆餅」，以鬆軟綿密的粉撲鬆餅為基底，鋪上特調麝香葡萄卡士達醬與新鮮果粒，酸甜交織、層次豐富不膩口；同步推出的「麝香葡萄冰沙」則以麝香葡萄原汁調製，香氣清新、冰涼解膩，是鬆餅的最佳搭配。
歡慶新店開幕，英格莉莉板橋大遠百店推出連續兩波甜點回饋：
．第一波「甜蜜同享禮」：即日起至10／19，兩人同行點任兩份主餐，可免費獲贈一份價值390元「麝香葡萄粉撲鬆餅」（每日限量60組，送完為止）。
．第二波「暖心回饋禮」：10／20～10／31期間，凡至店消費即可獲得一張價值320元「鐵鍋鬆餅兌換券」，下次來訪可再兌換享用，讓英式甜點香氣延續到秋末。
