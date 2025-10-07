「愚人節惡搞布丁」居然變真的！統一「翻轉布丁」上市時間與價格曝光

「愚人節惡搞布丁」終於變真的！統一推出話題新品「翻轉布丁」，以焦糖與布丁上下顛倒的設計，正式登場搶市。消息一出，即在甜點社群掀起熱議。該品將於 10月13日至11月2日 在全台 7-ELEVEN 限量販售，3 入組售價定為 54 元，另有「翻轉布丁 3 入 + 經典布丁 3 入」組合，優惠價 75 元。

回溯去年愚人節，統一曾以「翻轉布丁」發出惡搞宣傳，將焦糖層與布丁層顛倒，引起網友熱烈討論，但當時官方闢謠表示「僅為創意，不會量產」，打消網友的願望請求。

網路後製照片非統一官方提供。 圖／取自台南式臉書粉絲團

但今年品牌正式商品化這個概念，成功引爆消費者的期待與話題。從目前曝光的宣傳圖可見，新款布丁的焦糖比例相對提升，視覺焦糖層顯著厚重，給人焦糖濃郁感，會想吃吃看這個比例的口感；而網友也在社群平台分享預購訊息、搶單熱潮，甚至有人已在 7-ELEVEN 超商群組中看到預購通知，想要品嘗翻轉布丁的民眾，務必手刀準備衝！

