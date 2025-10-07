聽新聞
0:00 / 0:00
連續1個月「這時段」買一送一！ 10月誠品南西EBEN快閃店「漂浮康普茶x手工冰淇淋」新品必朝聖
台北最潮快閃！！ 10月誠品南西EBEN快閃店「漂浮康普茶x手工冰淇淋」新品必朝聖，連續1個月「這時段」買一送一追起來！
以天然健康為理念的 EBEN生康普茶，10月期間進駐台北中山區誠品生活南西一樓，延續EBEN的生活美學，首度推出的快閃店以銀灰色簡約風搭配淡粉、淡黃元素設計，透明玻璃外觀更顯清爽氛圍，宛如品牌理念「輕鬆融入日常、卻又帶來新鮮感」。
這次不只將熱銷的生康普茶帶到現場，更攜手手工Gelato，推出全新「漂浮生康普茶」系列，以現壓精釀的生康普茶搭配一球水果雪酪，創造出清爽的多層次口感，共有「橙蘋Nancy漂浮生康普茶」 與 「檸芭Johnson漂浮生康普茶」兩新品。
除了飲品，現場還能品嚐到以天然食材製成的「手工Gelato冰淇淋」，口味濃郁、質地綿滑。這次快閃超佛心，即日起至10月31日推出「每日20:00後全品項買一送一」限時優惠，任選兩球只要130元，相當於一球只要65元，喜歡康普茶或冰淇淋的朋友，千萬別錯過。
EBEN POP-UP STORE
日期：至10/31(五)
地點：台北中山誠品南西1F
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言