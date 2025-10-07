連續1個月「這時段」買一送一！ 10月誠品南西EBEN快閃店「漂浮康普茶x手工冰淇淋」新品必朝聖

台北最潮快閃！！ 10月誠品南西EBEN快閃店「漂浮康普茶x手工冰淇淋」新品必朝聖，連續1個月「這時段」買一送一追起來！

圖／EBEN POP-UP STORE

以天然健康為理念的 EBEN生康普茶，10月期間進駐台北中山區誠品生活南西一樓，延續EBEN的生活美學，首度推出的快閃店以銀灰色簡約風搭配淡粉、淡黃元素設計，透明玻璃外觀更顯清爽氛圍，宛如品牌理念「輕鬆融入日常、卻又帶來新鮮感」。

圖／EBEN POP-UP STORE

這次不只將熱銷的生康普茶帶到現場，更攜手手工Gelato，推出全新「漂浮生康普茶」系列，以現壓精釀的生康普茶搭配一球水果雪酪，創造出清爽的多層次口感，共有「橙蘋Nancy漂浮生康普茶」 與 「檸芭Johnson漂浮生康普茶」兩新品。

圖／EBEN POP-UP STORE

除了飲品，現場還能品嚐到以天然食材製成的「手工Gelato冰淇淋」，口味濃郁、質地綿滑。這次快閃超佛心，即日起至10月31日推出「每日20:00後全品項買一送一」限時優惠，任選兩球只要130元，相當於一球只要65元，喜歡康普茶或冰淇淋的朋友，千萬別錯過。

圖／EBEN POP-UP STORE

EBEN POP-UP STORE

日期：至10/31(五)

地點：台北中山誠品南西1F

