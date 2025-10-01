不只好友日買1送1！CoCo都可拚了 整個10月「人氣3飲品」兩杯79元 還有「大杯珍奶、百香綠茶」半價喝

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

手搖買1送1！不光有「CoCo都可」好友日優惠，整個10月還有「人氣3飲品」兩杯79元，以及外送專屬「珍奶買一送一」，10月開喝不傷荷包！

手作仙草凍乳。圖／CoCo都可提供
手作仙草凍乳。圖／CoCo都可提供

「CoCo都可」10月優惠齊發！今(1)日限定「手作仙草凍乳(L)」第二杯0元，只要加入CoCo官方LINE帳號即可領券於線上點單使用優惠，每人有2張券，數量有限，售完為止。

奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供
奶茶三兄弟。圖／CoCo都可提供

此外，「CoCo都可」再大方祭出10月禮包，即日起至10/31，同樣於官方LINE領券（與好友日相同）並使用「CoCo都可訂」線上點單即享「3Q奶茶(L)、奶茶三兄弟(L)、金桔檸檬(L)」任兩杯79元優惠，每人有6張券，甜度、溫度自選，領好券天天都能用。

珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供
珍珠奶茶。圖／CoCo都可提供

而不想出門的朋友也有好康，即日起至10/22，在外送平台foodpanda點購「珍珠奶茶(L)、百香綠茶(L)」即享買一送一，實際活動詳情與辦法以外送平台及結帳頁面顯示為準。以上活動部分門市不適用，點單前要再注意喔。

