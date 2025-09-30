快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

最低只要25元！排隊蛋塔夯店最新「迷你版千層蛋塔」開賣 迷你新尺寸「酥脆塔皮+奶香內餡」同樣吃得到

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／COMEME康蜜IG
圖／COMEME康蜜IG

不只迷你泡芙蛋塔排隊名店新推「迷你版千層蛋塔」，尺寸變小但美味度不變、涮嘴度爆表，擔心普通size吃起來有罪惡感，選這款迷你版剛剛好。

圖／COMEME康蜜IG
圖／COMEME康蜜IG

超人氣千層蛋塔專賣「COMEME」繼超長蛋塔與多款特殊口味後，最新打造「迷你版千層蛋塔」，挑戰一口一個的新尺寸，同樣吃得到酥脆塔皮、奶香內餡。售價方面，3入組85元（袋裝）、6入組150元（盒裝），平均最低每顆25元開吃。

圖／COMEME康蜜IG
圖／COMEME康蜜IG

圖／COMEME康蜜IG
圖／COMEME康蜜IG

而「COMEME」也在IG分享「迷你蛋塔桶」影片引發網友討論，小編分享桶裝約有15顆，但需注意的是，桶裝僅為影片效果，門市無販售喔！

桶裝僅為影片效果，門市無販售。圖／COMEME康蜜IG
桶裝僅為影片效果，門市無販售。圖／COMEME康蜜IG

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋塔 泡芙 甜點 IG 排隊美食

相關新聞

最低只要25元！排隊蛋塔夯店最新「迷你版千層蛋塔」開賣 迷你新尺寸「酥脆塔皮+奶香內餡」同樣吃得到

不只迷你泡芙！蛋塔排隊名店新推「迷你版千層蛋塔」，尺寸變小但美味度不變、涮嘴度爆表，擔心普通size吃起來有罪惡感，選這款迷你版剛剛好。

這7店限定！全家「香菜霜淇淋」挑戰味蕾極限 咖啡口味同步好評回歸

香菜控集合啦！迎接中秋、雙十連假熱潮，全家再度端上驚喜冰品，ami!ce霜淇淋一次推出2款話題新品，包含大人系「UCC經...

抹茶控嗨爆了！京都「神級超特濃抹茶名店」即將登台 快閃時間、地點搶先曝光

抹茶控注意！京都抹茶名店「八十八良葉舍」即將登台，帶來最正宗的京都風味抹茶文化，超短期快閃...

星巴克「買一送一」又來了！連續2天、陪你收心上班

為迎接10月1日的國際咖啡日到來，星巴克宣布將於9月30日（二）、10月1日（三）連續兩天，推出「國際咖啡日．好友分享日...

被火鍋耽誤的甜點店！涮乃葉「這些神級甜點」都能外帶 饕客驚「滿滿一大盒小蛋糕」只要100元

被火鍋耽誤的甜點店！涮乃葉隱藏「外帶小蛋糕」掀起話題，原來「這些神級甜點」統統都能外帶，而且價格都是百元內！

攀岩風手搖飲開喝！ 「Topologie x OOO」推3款聯名飲品 「白朗峰鮮奶茶+迷你可頌」太欠拍

攀岩風手搖飲開喝！ 「Topologie x OOO」推3款聯名飲品 「白朗峰鮮奶茶+迷你可頌」太欠拍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。