最低只要25元！排隊蛋塔夯店最新「迷你版千層蛋塔」開賣 迷你新尺寸「酥脆塔皮+奶香內餡」同樣吃得到
不只迷你泡芙！蛋塔排隊名店新推「迷你版千層蛋塔」，尺寸變小但美味度不變、涮嘴度爆表，擔心普通size吃起來有罪惡感，選這款迷你版剛剛好。
超人氣千層蛋塔專賣「COMEME」繼超長蛋塔與多款特殊口味後，最新打造「迷你版千層蛋塔」，挑戰一口一個的新尺寸，同樣吃得到酥脆塔皮、奶香內餡。售價方面，3入組85元（袋裝）、6入組150元（盒裝），平均最低每顆25元開吃。
而「COMEME」也在IG分享「迷你蛋塔桶」影片引發網友討論，小編分享桶裝約有15顆，但需注意的是，桶裝僅為影片效果，門市無販售喔！
