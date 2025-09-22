甜點控抄筆記！15元小確幸 爆紅「迷你焦糖泡芙」首家門市在這 「三大神級甜點」出爐時間一次看
爆紅「迷你焦糖泡芙」轉正了！超人氣甜點「COMMA」正式進駐信義新光三越，但想吃要先做功課，「三大夯品」出爐時間一次看，快快抄筆記！
可頌蛋塔名店「COMEME」於今年推出新品牌「COMMA」，並於6月快閃新光三越台北信義新天地A11掀起熱潮，更自9/1起轉為正櫃，變身全台首家門市，櫃位就在COMME對面，能夠一次集齊兩款爆夯甜點。
「COMMA」聯名法國頂級艾許奶油，以「焦糖泡芙」為招牌一戰成名，迷你版造型超級可愛，香濃卡士達餡一口吃十分涮嘴，除原味外，還新增了抹茶口味，原味6入90元、抹茶6入108元，平均一顆僅15-18元，另有提供15入和30入的選擇。
最重要的是，想買要記好出爐時間！焦糖泡芙於每個營業日11:00、15:00、18:30等三個時段出爐。而同樣擁有高人氣的「費南雪」則於11:00出爐，一樣有原味及抹茶兩種口味；「曲奇餅」則是自11:00開賣，有原味、可可和抹茶3種口味。
COMMA
地址：台北市信義區松壽路11號（新光三越台北信義新天地A11館B2）
【焦糖泡芙】出爐時間：11:00、15:00、18:30
【費南雪】出爐時間：11:00至售完
【曲奇餅】販售時間：11:00至售完
IG：https://www.instagram.com/_comma_tw/
