連6週免費送飲料！ 青山中秋限定「柚花青茶」爽喝「第2杯半價」 85℃多多分享日「第2杯10元」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

烤肉配什麼最解膩？今年手搖控別只想著珍奶，知名手搖品牌「青山」特別推出 中秋限定新品「柚花青茶」，更棒的是能爽喝「第二杯半價」；85℃於9/27至9/30舉行多多分享日，大杯初露多多綠和蜜桃多多第2杯10元優惠快追。

圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

青山 青茶專業製作以四季春茶為基底，搭配一年僅採一次的柚子花窨製，推出全新「柚花青茶」，帶有淡雅花香與清爽茶韻；另一款「橘子柚花青茶」則加入香甜橘子，酸甜交織更有清新果香。兩款飲品將在9/29上市，推出 「第二杯半價」優惠，中杯只要35元起，活動僅限來店購買，每人限購2組。

圖／青山 青茶專業製作提供
圖／青山 青茶專業製作提供

歡慶品牌週年，青山將從台北一路展店到新竹、台中，共6家新門市接力，「開幕首日」直接送出「免費飲料指定1杯」，包括人氣冬青、香氣濃郁的桂花玄米茶、醇厚的天蟬那堤任挑，第二杯起全品項5折（每人限購5杯）；「第2至第4日」全品項享73折（每人限購5杯）。

新門市時程一次看：台北永康店：10/4～10/7、新竹巨城店：10/5～10/8、三重重新店：10/10～10/13、台中逢甲店：10/11～10/14、竹北三民店：10/18～10/21、新竹清大店：10/24～10/27

圖／85℃提供
圖／85℃提供

85℃多多分享日來了！9/27至9/30連續四天，大杯「初露多多綠」和「蜜桃多多」，任選第二杯特價只要10元，另還有，消費者姓名有「多」字者，結帳時出示本人身分證件給店員確認，即可享第二杯免費(單筆限購一組兩杯），超狂優惠不要錯過！

圖／85℃提供
圖／85℃提供

