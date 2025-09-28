被火鍋耽誤的甜點店！涮乃葉「這些神級甜點」都能外帶 饕客驚「滿滿一大盒小蛋糕」只要100元

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／涮乃葉提供
吃完涮乃葉記得買一盒回家！涮乃葉隱藏「外帶蛋糕」掀起話題，有網友分享外帶了一盒「焦糖蘋果蛋糕」只要100元且份量多，直呼「真的好吃到驚喜」。

涮乃葉「焦糖蘋果慕斯蛋糕」廣受顧客好評。圖／涮乃葉粉專
涮乃葉除了提供內用吃到飽外，外帶加購也有小驚喜。自助吧無限供應的甜點「焦糖蘋果慕斯蛋糕」有提供外帶，一整盒裝得滿滿的只要100元，根據網友分享的照片一盒內有16塊切好的小蛋糕，吃得到焦糖香氣與酸甜蘋果丁，一口吃下也不甜膩。不少人看到消息後表示「這麼大盒才100 感覺很划算」、「涮乃葉的甜點種類雖然不多 但味道都很到位」、「涮乃葉根本是被火鍋耽誤的甜點店」。

涮乃葉「抹茶霜淇淋」回歸，不少人都會搭配芝麻薄餅增添口感。圖／涮乃葉粉專
此外，除了慕斯蛋糕外，蕨餅、芝麻薄餅等涮嘴甜點同樣可以外帶加購，蕨餅一份80元，而芝麻薄餅一盒約36片則是100元。還有常客表示「芝麻薄餅真的是涮乃葉的靈魂」、「我最喜歡的是他們的蕨餅，超好吃」，現在統統都能加購帶回家繼續享用喔。

涮乃葉隱藏版外帶加購掀起熱議。圖／涮乃葉官網
