快訊

女偶像15歲遭經紀公司老闆猥褻 加害者辯稱：抱著認真交往態度

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

聽新聞
0:00 / 0:00

超級瑪利歐「磚塊杯聖代」來了！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」新聯名登場 限定口味、聯名亮點一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
示意圖／日本31冰淇淋IG
示意圖／日本31冰淇淋IG

日本有的台灣也有！台灣31冰淇淋超級瑪利歐」聯名將於9/18繽紛登場，吃得到以超級瑪利歐為靈感的聯名口味，同步加推主題聖代與外帶組合，新一波打卡熱潮即將來襲。

圖／台灣31冰淇淋提供
圖／台灣31冰淇淋提供

台灣31冰淇淋再度聯名任天堂「超級瑪利歐」強力出擊，9/18至11/2，主題新口味「超級瑪利歐水果夏日雪酪」集結蘋果、葡萄及泡泡糖等清新風味，還有聯名款特殊包裝「超級瑪利歐雙球杯」，加上自選兩種口味冰淇淋，開動前手機先吃。

超級瑪利歐雙球杯，售價120元。示意圖／日本31冰淇淋IG
超級瑪利歐雙球杯，售價120元。示意圖／日本31冰淇淋IG

不僅如此，31冰淇淋曾推出「水管杯聖代」掀起瘋搶潮，今年再打造「？磚塊單球聖代」，吃完冰淇淋還能把杯子帶回家收藏，顏值與實用感兼備。

？磚塊單球聖代，售價195元。示意圖／日本31冰淇淋IG
？磚塊單球聖代，售價195元。示意圖／日本31冰淇淋IG

除了聯名口味與磚塊杯外，31冰淇淋同步推出外帶「奇諾比奧一起宅在家冰淇淋組」，加贈涼感毛巾，讓你由內而外都清涼，以及外帶限定版「百變彩盒」；另外，還有「耀西繽紛31造型」和「超級瑪利歐6色調色盤」2種聯名款冰淇淋蛋糕。

奇諾比奧一起宅在家冰淇淋組。示意圖／日本31冰淇淋IG
奇諾比奧一起宅在家冰淇淋組。示意圖／日本31冰淇淋IG

耀西繽紛31造型冰淇淋蛋糕，售價1550元。示意圖／日本31冰淇淋IG
耀西繽紛31造型冰淇淋蛋糕，售價1550元。示意圖／日本31冰淇淋IG

超級瑪利歐6色調色盤冰淇淋蛋糕，售價1390元。示意圖／日本31冰淇淋IG
超級瑪利歐6色調色盤冰淇淋蛋糕，售價1390元。示意圖／日本31冰淇淋IG

10/3起，再追加「附贈瑪利歐造型湯匙特製小雙球組合」，結合刻有瑪利歐的不鏽鋼湯匙與帽子插卡，收集好物再加一。

31冰淇淋ｘ超級瑪利歐 聯名活動資訊

活動時間：2025/9/18～2025/11/2或售完為止

粉絲專頁：https://www.facebook.com/BR31icecreamTW

備註：更多聯名活動詳情以業者公告為主

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

雪酪 外帶 任天堂 31冰淇淋 超級瑪利歐

相關新聞

超級瑪利歐「磚塊杯聖代」來了！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」新聯名登場 限定口味、聯名亮點一次看

日本有的台灣也有！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」聯名將於9/18繽紛登場，吃得到以超級瑪利歐為靈感的聯名口味，同步...

兩大甜甜圈寵粉！ Mister Donut 21周年「買5送1」限時6天 Krispy Kreme「榛果可可系列」買1盒送1盒

兩大甜甜圈寵粉！ Mister Donut 21周年「買5送1」限時6天 Krispy Kreme「榛果可可系列」買1盒送1盒

「小魔女DoReMi」來了！主題咖啡廳「獨家飲料+小魔女糖霜餅乾」藏驚喜 還有「12款特典杯墊」免費送

「小魔女DoReMi」來了！最新攜手人氣主題咖啡廳「animate cafe」打造回憶殺級別快閃活動，不僅有小魔女主題造景、多款限定周邊，還有獨家「...

一日限定「星巴克買1送1」！大杯星冰樂63元就開喝 茶瓦納、星沁爽全品項任你點

1日限定買一送一！星巴克「啡你不可 好友分享日」於9/17限定開跑，茶瓦納、星冰樂及星沁爽等統統都能點。

麥當勞「金選咖啡買5送5」！還有「可可布朗尼冰炫風」限量回歸

麥當勞人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起經典回歸，以苦中帶甜的巧克力風味，帶來消暑的滋味。另外麥當勞也針對「...

做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。