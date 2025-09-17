聽新聞
超級瑪利歐「磚塊杯聖代」來了！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」新聯名登場 限定口味、聯名亮點一次看
日本有的台灣也有！台灣31冰淇淋「超級瑪利歐」聯名將於9/18繽紛登場，吃得到以超級瑪利歐為靈感的聯名口味，同步加推主題聖代與外帶組合，新一波打卡熱潮即將來襲。
台灣31冰淇淋再度聯名任天堂「超級瑪利歐」強力出擊，9/18至11/2，主題新口味「超級瑪利歐水果夏日雪酪」集結蘋果、葡萄及泡泡糖等清新風味，還有聯名款特殊包裝「超級瑪利歐雙球杯」，加上自選兩種口味冰淇淋，開動前手機先吃。
不僅如此，31冰淇淋曾推出「水管杯聖代」掀起瘋搶潮，今年再打造「？磚塊單球聖代」，吃完冰淇淋還能把杯子帶回家收藏，顏值與實用感兼備。
除了聯名口味與磚塊杯外，31冰淇淋同步推出外帶「奇諾比奧一起宅在家冰淇淋組」，加贈涼感毛巾，讓你由內而外都清涼，以及外帶限定版「百變彩盒」；另外，還有「耀西繽紛31造型」和「超級瑪利歐6色調色盤」2種聯名款冰淇淋蛋糕。
10/3起，再追加「附贈瑪利歐造型湯匙特製小雙球組合」，結合刻有瑪利歐的不鏽鋼湯匙與帽子插卡，收集好物再加一。
31冰淇淋ｘ超級瑪利歐 聯名活動資訊
活動時間：2025/9/18～2025/11/2或售完為止
粉絲專頁：https://www.facebook.com/BR31icecreamTW
備註：更多聯名活動詳情以業者公告為主
