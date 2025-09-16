快訊

無照駕駛「10年累犯重罰無上限」 第3次起前次罰金加罰1.2萬

落網了！沙鹿情殺命案「17歲凶嫌44秒狂砍逾30刀」女大生血跡四濺喪命

對抗川普專業戶？紐時分析因為這些理由：大陸在貿易戰得以「不先低頭」

聽新聞
0:00 / 0:00

「小魔女DoReMi」來了！主題咖啡廳「獨家飲料+小魔女糖霜餅乾」藏驚喜 還有「12款特典杯墊」免費送

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

小魔女DoReMi」來了！最新攜手人氣主題咖啡廳「animate cafe」打造回憶殺級別快閃活動，不僅有小魔女主題造景、多款限定周邊，還有獨家「印刷飲料」與「糖霜餅乾」不容錯過！

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

即日起至10/21，「小魔女DoReMi」與「animate cafe」攜手將北門店打造成主題咖啡廳，推出春風DoReMi、瀨川音符、小花等共6種角色主題飲品，以及印有角色圖案的「糖霜餅乾」，小魔女含量百分百；也有獨家「印刷飲料」，基底有鮮奶茶抹茶歐雷、可可歐雷、冰紅茶及當日限定口味可選，配料則有椰果、爆爆珠、黑糖珍珠能擇一搭配，更集結多達立繪/Q版角色共12種圖案，一定要拍好拍滿。

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

活動期間購買飲品1杯或餅乾1片，即可獲得特典杯墊1張（隨機贈送，共12款），數量有限、發完為止；此外，消費飲品1杯或餅乾1片亦可以150元加購壓克力杯墊1個。

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

圖／安利美特咖啡台灣粉專
圖／安利美特咖啡台灣粉專

值得注意的是，「小魔女DoReMi × animate cafe 台北北門店」部分日期採線上預約制，9/22至9/26不需預約，最新消息與動態請至粉專查詢。

小魔女DoReMi × animate cafe 台北北門店

地點：animate cafe 台北北門店（台北市博愛路7號）

活動期間：即日起～2025/10/21

營業時間：12:00-20:00

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

餅乾 奶茶 抹茶 咖啡廳 快閃店 熱門打卡 小魔女DoReMi

相關新聞

兩大甜甜圈寵粉！ Mister Donut 21周年「買5送1」限時6天 Krispy Kreme「榛果可可系列」買1盒送1盒

兩大甜甜圈寵粉！ Mister Donut 21周年「買5送1」限時6天 Krispy Kreme「榛果可可系列」買1盒送1盒

「小魔女DoReMi」來了！主題咖啡廳「獨家飲料+小魔女糖霜餅乾」藏驚喜 還有「12款特典杯墊」免費送

「小魔女DoReMi」來了！最新攜手人氣主題咖啡廳「animate cafe」打造回憶殺級別快閃活動，不僅有小魔女主題造景、多款限定周邊，還有獨家「...

一日限定「星巴克買1送1」！大杯星冰樂63元就開喝 茶瓦納、星沁爽全品項任你點

1日限定買一送一！星巴克「啡你不可 好友分享日」於9/17限定開跑，茶瓦納、星冰樂及星沁爽等統統都能點。

麥當勞「金選咖啡買5送5」！還有「可可布朗尼冰炫風」限量回歸

麥當勞人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」，將自9月17日起經典回歸，以苦中帶甜的巧克力風味，帶來消暑的滋味。另外麥當勞也針對「...

做不夠賣！台北鳳梨酥名店「佳德」祭限購令 明天起每人只能買5盒

中秋節即將到來，不少民眾採買蛋黃酥、鳳梨酥當伴手禮，許多糕餅名店加緊趕工，有的業者暫停門市營業，全力消化訂單，也有業者祭...

客訴買到發霉月餅！微熱山丘道歉「停止生產、退費」網讚：了不起負責

中秋節即將到來，許多民眾開始採買月餅禮盒，知名糕餅品牌「微熱山丘SunnyHills」今（13）日突然在社群發文，因近日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。