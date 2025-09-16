「小魔女DoReMi」來了！主題咖啡廳「獨家飲料+小魔女糖霜餅乾」藏驚喜 還有「12款特典杯墊」免費送

「小魔女DoReMi」來了！最新攜手人氣主題咖啡廳「animate cafe」打造回憶殺級別快閃活動，不僅有小魔女主題造景、多款限定周邊，還有獨家「印刷飲料」與「糖霜餅乾」不容錯過！

即日起至10/21，「小魔女DoReMi」與「animate cafe」攜手將北門店打造成主題咖啡廳，推出春風DoReMi、瀨川音符、小花等共6種角色主題飲品，以及印有角色圖案的「糖霜餅乾」，小魔女含量百分百；也有獨家「印刷飲料」，基底有鮮奶茶、抹茶歐雷、可可歐雷、冰紅茶及當日限定口味可選，配料則有椰果、爆爆珠、黑糖珍珠能擇一搭配，更集結多達立繪/Q版角色共12種圖案，一定要拍好拍滿。

活動期間購買飲品1杯或餅乾1片，即可獲得特典杯墊1張（隨機贈送，共12款），數量有限、發完為止；此外，消費飲品1杯或餅乾1片亦可以150元加購壓克力杯墊1個。

值得注意的是，「小魔女DoReMi × animate cafe 台北北門店」部分日期採線上預約制，9/22至9/26不需預約，最新消息與動態請至粉專查詢。

小魔女DoReMi × animate cafe 台北北門店

地點：animate cafe 台北北門店（台北市博愛路7號）

活動期間：即日起～2025/10/21

營業時間：12:00-20:00

