豆花控心碎！ 台北「小南門傳統豆花」通化店無預警熄燈　宜蘭「學姐豆花」9／14將退場

豆花控大呼不捨！近期台北、宜蘭兩家知名豆花店，接連傳出歇業消息，讓不少老客人相當錯愕。「小南門傳統豆花」台北大安區通化街分店無預警熄燈，不僅現場拉下鐵門，就連Google地圖也顯示「永久歇業」；而宜蘭舊城北門的「學姐豆花」也宣布將於2025年9月14日結束營業，消息一出立刻引發熱議。

圖／翻攝小南門傳統豆花google map

台北大安區「小南門傳統豆花通化店」近年已成為通化夜市美食地標，但近期驚傳歇業，有網友在社群貼出關店畫面，只見店面全黑，直呼「確定倒閉」。經實際查看Google地圖也已顯示「永久歇業」，消息曝光後掀起一票網友震驚，不少人直呼「少了一個覓食的好去處」。

據TVBS新聞網報導，業者回應指出，主因為缺工問題，人力缺口高達三成，街邊店需要的人力又比百貨店多，因此才決定收掉通化店，不過也透露未來會規劃在其他地點展店。

除了台北豆花店，宜蘭在地品牌「學姐豆花」也宣布即將熄燈，店家表示，因為個人規劃調整，將營業至2025年9月14日。該品牌自創立以來以手工炒製焦糖漿搭配傳統豆花走紅，更研發以豆漿為基底的球球雞蛋糕，特別受到顧客青，而學姐豆花也特別感謝顧客的支持，並承諾未來仍會保留品牌，或許以市集、快閃店等不同形式再與大家相見！

圖／翻攝學姐豆花FB

