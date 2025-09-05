快訊

教部函大專校院「不宜接受陸方落地招待交流」 學者批管太多

TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

酸不停！ 川普點名「這兩國」已投靠最黑暗的中國大陸

豆花控心碎！ 台北「小南門傳統豆花」通化店無預警熄燈　宜蘭「學姐豆花」9／14將退場

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝學姐豆花FB、小南門傳統豆花google map
圖／翻攝學姐豆花FB、小南門傳統豆花google map

豆花控大呼不捨！近期台北、宜蘭兩家知名豆花店，接連傳出歇業消息，讓不少老客人相當錯愕。「小南門傳統豆花」台北大安區通化街分店無預警熄燈，不僅現場拉下鐵門，就連Google地圖也顯示「永久歇業」；而宜蘭舊城北門的「學姐豆花」也宣布將於2025年9月14日結束營業，消息一出立刻引發熱議。

圖／翻攝小南門傳統豆花google map
圖／翻攝小南門傳統豆花google map

台北大安區「小南門傳統豆花通化店」近年已成為通化夜市美食地標，但近期驚傳歇業，有網友在社群貼出關店畫面，只見店面全黑，直呼「確定倒閉」。經實際查看Google地圖也已顯示「永久歇業」，消息曝光後掀起一票網友震驚，不少人直呼「少了一個覓食的好去處」。

據TVBS新聞網報導，業者回應指出，主因為缺工問題，人力缺口高達三成，街邊店需要的人力又比百貨店多，因此才決定收掉通化店，不過也透露未來會規劃在其他地點展店。

除了台北豆花店，宜蘭在地品牌「學姐豆花」也宣布即將熄燈，店家表示，因為個人規劃調整，將營業至2025年9月14日。該品牌自創立以來以手工炒製焦糖漿搭配傳統豆花走紅，更研發以豆漿為基底的球球雞蛋糕，特別受到顧客青，而學姐豆花也特別感謝顧客的支持，並承諾未來仍會保留品牌，或許以市集、快閃店等不同形式再與大家相見！

圖／翻攝學姐豆花FB
圖／翻攝學姐豆花FB

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

豆花 熄燈

相關新聞

豆花控心碎！ 台北「小南門傳統豆花」通化店無預警熄燈　宜蘭「學姐豆花」9／14將退場

豆花控心碎！ 台北「小南門傳統豆花」通化店無預警熄燈　宜蘭「學姐豆花」9／14將退場

又有東京人氣名店來台！「BREAD, ESPRESSO &」10/1抵台！開幕地點、必買麵包1次看

又有東京人氣名店來台！日本表參道人氣麵包咖啡館「BREAD, ESPRESSO &」即將再度登台，首家分店選在台北西門町寶慶路，並宣布於10月1日正式開幕。以「讓日常多一點幸福」為核心精神，品牌希望把東京的生活氛圍與烘焙美味帶進台灣街頭，消息一出立刻引起不少甜點與咖啡迷的期待。

beard papa's「泡芙起司塔」巡迴啟動！1門市限定、只賣12天 無敵「酥脆派皮+奶油乳酪卡士達」限量必搶

泡芙爺爺「神級起司塔」再度開賣！beard papa's「泡芙起司塔」開賣掀熱潮，即將再次開啟限店巡迴，...

日本買不到！森永牛奶糖推出「台灣限定」新口味 加碼送機票

陪伴許多台灣人長大的日本百年品牌「森永牛奶糖」，今年9月為台灣粉絲獻上限定驚喜。攜手日本人氣插畫家TOMOKO SHIN...

屏東第一間「31冰淇淋」在這裡！在地人嗨爆 這「4家美食」確定進駐

屏東人嗨爆！美國加州發跡、韓國爆紅的冰淇淋專賣「31冰淇淋」頻展店，即將再度解鎖新城市，引發在地網友期待直呼「...

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛超萌　買5送1再享飲品半價

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛陪你　買5送1再享飲品半價

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。