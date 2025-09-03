聽新聞
療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛超萌 買5送1再享飲品半價
Mister Donut又帶來超可愛的驚喜～這次與韓國超人氣IP「線條小狗」合作，不只把甜甜圈變成馬爾濟斯、小金毛超萌造型，還同步推出療癒的「奶茶季」限定口味。9月2日起登場，更有超值優惠、可愛週邊，直接讓人心臟爆擊，荷包準備大失守啦！
Mister Donut推出三款超萌聯名甜甜圈，包含白嫩可愛的「汪！馬爾濟斯小狗甜甜圈」，以白可可沾醬搭配苦甜可可鮮奶油，化身人見人愛的活潑小白；「汪！小金毛狗狗甜甜圈」則是伯爵奶茶可可沾醬裹上鮮奶油，療癒感滿分；還有「汪！小狗貼貼波堤」，波堤不僅換上白可可與伯爵奶茶雙重口味，還點綴狗狗腳印、插上可愛插卡，萌力滿點！
除了甜甜圈，粉絲還能收超實用週邊！「針織提袋」方便收納、出門必帶；「抱枕毯」是午睡神器，邊休息邊被小狗狗療癒；還有「小玩偶」超級軟萌，隨時陪伴日常。不只吃得到萌，還能把可愛帶回家。
這回同場加映的「奶茶季」也很欠吃！經典波堤加上奶茶風味，推出「奶茶波堤」、「餅乾奶茶波堤」、「黑糖QQ奶茶波堤」等多款新品，茶香、奶香、咀嚼感一次滿足，奶茶控絕對要全包。
粉絲不只吃萌吃奶茶，還能省荷包，「線條小狗 X Mister Donut」9/2至9/7同步祭出優惠：甜甜圈「買5送1、買6送2」，現作飲品還有「第2件半價」，快把這波超萌甜甜圈收藏進肚子裡吧～
