快訊

75歲岳父林光寧ICU治療中 蕭敬騰「19字回應」曝最新病況

雷雨狂炸6縣市「持續1小時」 氣象署籲慎防冰雹、強陣風

開庭時否認犯罪！剴剴案女社工再限境8月 法官：有逃亡之虞

聽新聞
0:00 / 0:00

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛超萌　買5送1再享飲品半價

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
Mister Donut聯名「線條小狗」。圖／Mister Donut提供
Mister Donut聯名「線條小狗」。圖／Mister Donut提供

Mister Donut又帶來超可愛的驚喜～這次與韓國超人氣IP「線條小狗」合作，不只把甜甜圈變成馬爾濟斯、小金毛超萌造型，還同步推出療癒的「奶茶季」限定口味。9月2日起登場，更有超值優惠、可愛週邊，直接讓人心臟爆擊，荷包準備大失守啦！

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

Mister Donut推出三款超萌聯名甜甜圈，包含白嫩可愛的「汪！馬爾濟斯小狗甜甜圈」，以白可可沾醬搭配苦甜可可鮮奶油，化身人見人愛的活潑小白；「汪！小金毛狗狗甜甜圈」則是伯爵奶茶可可沾醬裹上鮮奶油，療癒感滿分；還有「汪！小狗貼貼波堤」，波堤不僅換上白可可與伯爵奶茶雙重口味，還點綴狗狗腳印、插上可愛插卡，萌力滿點！

汪！馬爾濟斯小狗甜甜圈。圖／Mister Donut提供
汪！馬爾濟斯小狗甜甜圈。圖／Mister Donut提供

汪！小金毛狗狗甜甜圈。圖／Mister Donut提供
汪！小金毛狗狗甜甜圈。圖／Mister Donut提供

汪！小狗貼貼波堤。圖／Mister Donut提供
汪！小狗貼貼波堤。圖／Mister Donut提供

除了甜甜圈，粉絲還能收超實用週邊！「針織提袋」方便收納、出門必帶；「抱枕毯」是午睡神器，邊休息邊被小狗狗療癒；還有「小玩偶」超級軟萌，隨時陪伴日常。不只吃得到萌，還能把可愛帶回家。

小玩偶、針織提袋。圖／Mister Donut提供
小玩偶、針織提袋。圖／Mister Donut提供

抱枕毯。圖／Mister Donut提供
抱枕毯。圖／Mister Donut提供

這回同場加映的「奶茶季」也很欠吃！經典波堤加上奶茶風味，推出「奶茶波堤」、「餅乾奶茶波堤」、「黑糖QQ奶茶波堤」等多款新品，茶香、奶香、咀嚼感一次滿足，奶茶控絕對要全包。

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

粉絲不只吃萌吃奶茶，還能省荷包，「線條小狗 X Mister Donut」9/2至9/7同步祭出優惠：甜甜圈「買5送1、買6送2」，現作飲品還有「第2件半價」，快把這波超萌甜甜圈收藏進肚子裡吧～

圖／Mister Donut提供
圖／Mister Donut提供

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

奶茶 甜甜圈 Mister Donut

相關新聞

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛超萌　買5送1再享飲品半價

療癒奶茶季開跑！ Mister Donut推「線條小狗甜甜圈」馬爾濟斯、小金毛陪你　買5送1再享飲品半價

大杯美式只要20元！上班族必搶 美廉社「濃萃系列買2送3」 最省「咖啡優惠」一次收

上班族「續命咖啡」買2送3！比買一送一強，美廉社「三商咖啡日」限定登場，平均最低每杯僅20元，...

不只85度C、聖瑪莉有！山崎麵包「脆皮烤年糕」新品開賣 還原剛出爐「內行回烤法」大公開

不只85度C、聖瑪莉有賣！連鎖日式烘培麵包「山崎麵包」新開賣Threads上爆紅「脆皮烤年糕」，還同步公開了最強回烤法。

「全家」首攜星級主廚林明健「Fami!ce蘭姆葡萄霜淇淋」！15元加購「Pakitte巧克力醬包」

全家便利商店Fami!ce霜淇淋再進化！繼攜手人氣YouTuber千千與時尚品牌VANS引爆社群打卡風潮後，今年再度升級...

水蜜桃控快把握！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

水蜜桃控快衝！大苑子「梨山水蜜桃雪沙」9／4限量回歸 全台僅15,000杯

CoCo葡萄柚果粒茶買1送1！必勝客、bb.q、摩斯 開學統統享優惠

開學了！即日起至9月30日，摩斯漢堡推出「開學超值省」系列優惠。兩款元氣早餐組合「玉子珍珠堡＋冰紅茶」、「摩斯豬排堡＋冰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。