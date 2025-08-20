「TWICE攜手I’m donut？」推出限定聯名甜甜圈這三間門市買得到

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自TWICE官方網站
圖／取自TWICE官方網站

韓國人氣女團TWICE為慶祝日本第六張專輯《ENEMY》發行，特別與廣受年輕人喜愛的甜甜圈品牌「I’m donut？」合作，推出期間限定聯名組合，將音樂精神化作美味甜點，並於東京與福岡等的三間門市限量販售。此次合作不僅呼應專輯「跌倒也要站起來」的堅毅主題，更將部分收益捐贈給慈善單位，讓粉絲在品嚐甜點的同時，也能參與公益。

圖／取自TWICE官方網站
圖／取自TWICE官方網站

首波組合將於8月27日至9月8日登場，主打兩款特製口味：以黑可可與奶油卡士達結合無花果的「I’m Star！」，以及以抹茶卡士達搭配焦糖與堅果點綴的「I’m Dance Imagination」，兩者靈感皆來自專輯主視覺與MV氛圍。再加上品牌經典原味與糖霜甜甜圈，共四款裝入黑色特製盒，並隨機附上聯名貼紙，為粉絲打造充滿驚喜的收藏感。

圖／取自TWICE官方網站
圖／取自TWICE官方網站

第二波將於9月9日至9月18日接力推出，同樣以兩款聯名甜甜圈搭配經典口味組成。亮點包括以焦糖烤蘋果與肉桂卡士達結合的新作「I’m Apple Junkie」，以及象徵搖滾能量的「I’m Rock’n’Roll！」，內含巧克力卡士達、覆盆子果泥與星形糖果，層次豐富，充滿視覺與味覺的雙重衝擊。此次組合則以白色專屬盒盛裝，搭配不同款式貼紙，讓粉絲能在兩個檔期收集到不同的設計。

圖／取自TWICE官方網站
圖／取自TWICE官方網站

本次聯名甜甜圈售價2,710日圓，每套需先於線上購買兌換券，再於指定時間至原宿、池袋與福岡門市領取，採每日限量分時段取貨，售完為止。精心設計的甜點結合TWICE音樂世界觀與I’m donut？的甜點創意，勢必掀起粉絲與甜食愛好者的追購熱潮，也為今年夏天增添一抹甜蜜話題。

圖／取自TWICE官方網站
圖／取自TWICE官方網站

