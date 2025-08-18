現買現吃「神級肉桂捲」！爆紅美式肉桂捲快閃SOGO 爆夯「3款肉桂捲」領軍「酸種麵包、美式甜點」統統吃得到
神級肉桂捲快閃！以美式肉桂捲起家的「胖死我太太」限時快閃SOGO復興館，除了招牌肉桂捲升級外，還帶著酸種麵包、美式甜點等誘人美食為快閃加持，統統都要來一份。
提到肉桂捲絕對不會錯過「胖死我太太」，即日起至8/21快閃SOGO復興館B3，招牌肉桂捲吃得到獨門奶油乳酪醬和多層次香料風味，不愧是能銷售破萬的熱賣冠軍，有經典肉桂捲、楓糖胡桃碎碎、焦糖蘋果等口味。
此外，快閃現場不僅有販售爆夯肉桂捲，同步帶來咀嚼感十足的酸種麵包，以及美式甜點們，像是鄉村蘋果派、美式經典紅蘿蔔蛋糕等，都是市面上較少見的美國傳統甜點，非常值得甜點控嘗鮮展開新的味蕾體驗。
胖死我太太 快閃活動資訊
快閃期間：即日起～8/21
地點：SOGO復興館B3 美食展區（台北市大安區忠孝東路三段300號）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言