菜單上點不到！萬波隱藏版「三種冰」開賣 古早味「熬糖清冰+3種配料」最低只要55元

手搖店開賣古早味剉冰！眷村茶飲品牌「萬波島嶼紅茶」新推出隱藏版冰品，菜單上點不到的「三種冰」只有內行的才懂點，有8種經典配料隨心選。

示意圖，非新品照。圖／萬波島嶼紅茶

「萬波島嶼紅茶」開賣剉冰系手搖，以熬糖清冰為底搭配自選3種配料，清冰價格30元，可選擇Q彈粉粿、滑嫩愛玉、經典波霸等經典配料，每樣配料加價5-15元，最低一杯剉冰55元。值得注意的是，清冰不提供單點，三種配料不可重複，種類依現場供應為準。

圖／萬波島嶼紅茶提供

圖／萬波島嶼紅茶提供

除了珍珠、粉粿等人氣配料外，還有杏仁凍、西米露等可選，在夏日的尾聲打造一杯專屬於自己的古早味冰吧。

圖／萬波島嶼紅茶提供

