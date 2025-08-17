星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底
星巴克買1送1！星巴克再新推出好友分享活動，8/18至8/19，活動期間11:00-20:00星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。
值得注意的是，本活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或App行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。活動不適用門市請見官網。
此外，沒有星禮程會員也沒關係，8/19於外送平台foodpanda點購兩杯「特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵」可享買1送1，平均一杯最低只要78元。另，星巴克還推出「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂 大杯單一價」活動，9/30前，點大杯繽紛紫紅薯奶霜星冰樂皆享特價130元（原價190元）。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言