星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底

炎炎夏日，31冰淇淋攜手寶可夢推出全新聯名系列，讓粉絲邊消暑邊收集萌度爆表的周邊。首先登場的是「寶可夢 小雙球」限定紙杯，共有三款設計，集結皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨、布撥、菊草葉、暖暖豬與小鋸鱷等人氣角色。凡購買一份小雙球，即可隨機獲得一支特製造型聖代湯匙，數量有限，送完為止。此外，還有「寶可夢 撲通撲通心動冰淇淋組」，不僅附上兩用保冷袋方便外帶，打開紙盒內蓋還有著色圖，讓大小朋友在家也能享受創意與美味。

2025-08-16 12:28