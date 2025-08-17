星巴克「買1送1」又來了！連續2天、點大杯開喝 加碼一日限定「特大杯夯品」半價喝、「夢幻星冰樂」現省60元到九月底

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自京站時尚廣場粉專及星巴克咖啡同好會
圖／摘自京站時尚廣場粉專及星巴克咖啡同好會

星巴克買1送1！星巴克再新推出好友分享活動，8/18至8/19，活動期間11:00-20:00星禮程會員至門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

值得注意的是，本活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或App行動支付方可享有此回饋；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。活動不適用門市請見官網

此外，沒有星禮程會員也沒關係，8/19於外送平台foodpanda點購兩杯「特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵」可享買1送1，平均一杯最低只要78元。另，星巴克還推出「繽紛紫紅薯奶霜星冰樂 大杯單一價」活動，9/30前，點大杯繽紛紫紅薯奶霜星冰樂皆享特價130元（原價190元）。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

