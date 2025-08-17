桃園美食「夏日冰品地圖」！ 4 間桃園超人氣冰店，芋頭、黑糖、芒果冰大集合

炎炎夏日就是要來碗透心涼的冰才對味！這次幫大家精選了 中壢4家特色冰店，從創意系冰品到復古迷你冰磚、再到期間限定的夏日冰城與70年老字號芒果冰，每一家都超有記憶點、吃完還會想再回訪！快把這篇收藏起來，週末來場中壢冰品小旅行吧！

桃園美食｜三年愛班

黑糖牛奶雙拼超有創意！

如果你熱愛豆花和黑糖冰沙，那絕對不能錯過中壢人氣甜品店——三年愛班。招牌「黑白配冰沙」以黑糖與牛奶雙拼冰沙為基底，中層是細緻滑嫩的手工豆花，底層還能自由搭配三種配料，打造你專屬的一碗消暑甜點。冰沙的口感綿密細滑，和綿豆花完美融合，每一口都吃得出傳統工法的堅持，無論是Q彈的芋圓、彈牙的黑糖粉粿、香脆的花生還是甜而不膩的紫薯圓，每一款配料都用心製作、誠意十足，讓整碗冰層次豐富、口感滿分。

圖/ReadyGo

許多回訪客更大讚外帶盒的設計貼心，即使外帶回家，冰沙依然不易融化，口感依舊清爽有感。內用的環境整潔明亮、氣氛舒適，且鄰近有室內停車場，即使地點較隱密，也依然吸引許多老饕專程造訪，無論你選擇在店內細細品味，或是外帶回家慢慢享用，三年愛班都能帶來一碗讓人回味無窮的夏日冰品，是那種吃過一次就會想再訪的在地甜點店。

圖/ReadyGo

地址：桃園市中壢區中山東路四段 11 號

電話：0981-239135

營業時間：12:00–20:00（週一公休）

桃園美食｜頂好芋仔冰

藏在民宅裡的 50 年古早味清涼回憶

你有多久沒吃過記憶中的「芋仔冰」了？在桃園平鎮，有一間連在地人都差點錯過的低調冰店，藏身於看似普通民宅中，卻悄悄傳承了50年的古早味，這家冰店沒有華麗招牌，甚至乍看之下會讓人以為走錯了地方，但只要你推開門，就會發現它是許多桃園人「夏天的專屬回憶」。

圖/ReadyGo

店裡主打的迷你冰磚一盒六顆，每顆大小剛好入口，口感介於冰沙與冰淇淋之間，吃起來清爽不膩，讓人一口接一口停不下來，最受歡迎的口味包括芋頭、桂圓、百香果、綠豆與酸梅，每一種都吃得出天然原料的真實風味，雪泥冰系列則是另一個亮點，綿滑細緻的質地比一般綿綿冰更清淡自然，甜度不高不膩口，完全沒有一般冰品的人工香精味，吃完嘴裡只留下清爽與滿足。雖然店面外觀就像普通民宅，但老闆和第二代接班人都非常親切熱情，讓人感受到濃濃的人情味，即便只有幾張桌椅簡單內用，也依然吸引老客人回流，有些人甚至夏天固定來這裡買上幾斤冰磚囤在冰箱慢慢吃，頂好芋仔冰的魅力就在於它的樸實與純粹，不靠包裝取勝，只靠味道說話，如果你夏天剛好在平鎮，附近可以順遊老街溪、新勢公園或義民廟，吃完冰再散步走走，就是一趟最在地也最舒服的夏日小旅行。

地址：桃園市平鎮區育達路 169 號（育達高中正對面）

電話：03-4933507

營業時間：07:00–22:00（不定公休）

桃園美食｜鉅大冰城

三層樓冰店，自助配料太爽快！

在桃園平鎮，有一間夏天一到就會大排長龍的冰品傳奇，從民國72年開業至今已經超過40年，是在地人口中「每年只營業一半的冰店」，更是無數中壢、平鎮人從小吃到大的夏季儀式感，這樣的堅持也讓每年春夏，許多老顧客就會自動報到，把它當作解鎖夏季的第一站。而且這家冰店不是普通的小店鋪，店面橫跨兩戶、內用區有三層樓座位，一樓是點餐區與自助吧，二三樓則是舒適明亮的冷氣用餐空間，連洗手台、廁所都貼心設置，完全是為了高人潮設計的冰品王國。

圖/ReadyGo

鉅大冰城最具特色的，就是它的自助冰料吧台，從傳統豆類、粉粿、芋圓、仙草、愛玉、杏仁凍，到各式果凍、蜜餞，再到新鮮水果如芒果、西瓜、火龍果、鳳梨、香蕉等等，選擇多到像逛水果攤，每樣都乾淨新鮮、色彩繽紛，讓人看得眼花撩亂、每次都忍不住「什麼都想夾一點」。

圖/ReadyGo

這裡不只是冰好吃，用餐環境也很加分。三層樓的座位區冷氣開放、空間寬敞，無論是家庭、朋友聚餐，還是下課學生揪團來吃冰，都很適合，旁邊還貼心附設洗手台，不會讓你沾得滿手都是糖水找不到地方清洗，整體動線與服務都設計得非常周到。無論你是第一次造訪還是老主顧，夏天不來鉅大冰城，總覺得少了什麼，那種端著一碗料滿到快溢出、邊吃邊笑的幸福感，就是這間冰店四十年來不變的魅力。如果你也準備開啟今年的清涼儀式，那就出發去鉅大冰城吧！

地址：桃園市平鎮區民族路 105 號

電話：03-4925907

營業時間：12:00–22:00（夏季約 4–10 月營業）

桃園美食｜中壢榕樹下綿綿冰

70 年老字號冰店，在地人從小吃到大的古早味冰品

說到中壢人心中最懷念的夏日味道，多數人都會提起這間隱身於榕樹下的綿綿冰老店。榕樹下綿綿冰從 1965 年創立至今，已經超過 70 個年頭，是不少中壢人從小吃到大的記憶，每到夏天，店前總是排滿人潮，這份傳統冰品的純粹與堅持，正是它歷久不衰的魅力。

圖/ReadyGo

榕樹下綿綿冰最大的特色，就是那種入口即化、細緻如錦的冰體口感，不像一般的剉冰或雪花冰，這裡的冰是以傳統技術反覆打磨製成，完全感受不到冰顆粒，吃起來滑順綿密、毫不刺激牙齦，除了口感出色，冰品的原料選用也非常講究，不添加人工香精，依然能保有濃郁香氣與天然甜味。

圖/ReadyGo

榕樹下綿綿冰的地點離中壢火車站不遠，步行約8分鐘可抵達，吃完冰也可以順路去附近走走，像是中平路故事館、老街溪河濱公園，都是不錯的散步小景點。這家老店的存在證明了在速食與流行變化快速的時代裡，有些味道依然能憑藉品質與情感留下來，而榕樹下綿綿冰正是其中之一，如果你還沒吃過這碗傳承70年的古早味綿綿冰，那麼這個夏天絕對值得安排一趟中壢冰品巡禮，親自來感受它的魅力。

地址：桃園市中壢區中山路 83 號（或原創始中山路 6 號）

電話：0954-147687／0985-459755

營業時間：約 09:00–22:00（平日）、假日延至 23:30 或午夜，依季節調整

中壢一日遊行程表

09:00–10:00 忠貞市場探險｜眷村早餐巡禮

10:00–11:00 龍岡圖書館 & 大操場｜在地慢步調

11:30–12:30 榕樹下燒肉飯｜人氣在地美食

12:30–13:00 三年愛班冰品｜創意黑糖牛奶冰

13:00–14:00 中壢老街溪步道｜藝術與自然同行

14:00–14:30 頂好芋仔冰｜民宅中的懷舊冰磚

14:30–15:30 中壢藝術館 or 壢景町文創園區

15:30–16:30 鉅大冰城｜夏日限定冰品自助區

17:00–18:00 新明夜市 or 中壢觀光夜市覓食

18:30–19:00 中壢榕樹下綿綿冰｜壓軸超級芒果爽

桃園冰店常見問題（FAQ）

CP 值最高的中壢冰店是哪間？

鉅大冰城！三層樓冰店配料隨你裝，夏季限定營業。

哪一家冰店最適合芒果控？

中壢火車站附近的榕樹下綿綿冰，「超級芒果爽」一次滿足芒果冰與果肉三重享受。

頂好芋仔冰推薦什麼口味？

芋頭與桂圓最經典，酸梅、花生、鳳梨也很受歡迎。

