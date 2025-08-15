快訊

打卡美食新據點！ Meat Up覓晌中山新店開幕 「巨無霸芒果帕妃杯」浮誇系甜點必嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

中山商圈又多一個打卡美食新據點，人氣餐飲品牌 Meat Up覓晌 繼西門、桃園藝文特區後，第三間分店正式進駐台北中山區，推出多款浮誇芒果甜點，從巨無霸帕妃杯到酸甜芒果火鍋，店內更以現代風格打造，將「美食×空間」玩出新高度！

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

Meat Up覓晌中山店以高質感「電影場景」打造外觀，店內以金屬、木材和招牌酒紅色調搭配大膽曲線設計，入口處的大型圓形天花板、室內座位採現代Bauhaus風格，分為吧台桌、沙發卡座與情侶窗邊座，雨遮上的 「Let’s meet up!」 標語用多國語言呈現，彷彿對世界旅人發出邀請。

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

新開幕同步推出多款「芒果系甜點」，不只中山、西門店限定巨無霸帕妃杯 「我是流芒老大」（1490元）霸氣吸睛，還有芒果慕絲搭配覆盆莓庫利的「芒果火鍋」（590元）酸甜療癒。全台門市也能吃到芒果聖代「芒裡偷甜」（340元）與焦糖芒果舒芙蕾「芒芒果海」（420元），簡直是芒果控的天堂。

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

除了甜點，鹹食同樣有驚喜，中山店也有多款鹹食與飲品，如培根起司舒芙蕾（350元）、墨西哥辣味雞肉薄餅（290元）、軟殼蟹鹹蛋黃義大利麵（395元），以及草莓、香草、巧克力與芒果奶昔，讓你一次吃好吃滿。

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

圖／Meat Up覓晌提供
圖／Meat Up覓晌提供

美食 芒果 Meat Up

