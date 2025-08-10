把花藏進冰棒裡！ CNSalon夏日限定「花冰菓」4款花果香夢幻組合 美到捨不得吃

花控必追！ 台灣知名花藝品牌CNFlower西恩旗下花草茶品牌CNSalon，今年推出超浪漫的創意冰品—「花冰菓」，將花草茶與在地水果完美融合，讓你一口咬下就像置身花園，每一款都美到讓人忍不住拍照打卡！

圖／CNSalon

CNFlower西恩創辦人、國際花藝大師凌宗湧平時喜歡用園中採摘的花草沖泡成茶招待朋友。某天心血來潮，把花草茶與冰棒這兩種看似相反的元素結合，誕生了這款用味蕾感受花束的冰品。

為了增加層次感，CNSalon特別與台東天然水果冰棒品牌「冰菓」合作，首創將花草茶融入冰棒中，推出浪漫滿分的「花冰菓」，將精心調配的複方花草茶與西瓜、芒果、葡萄等台灣水果結合，鎖住花果香氣，入口清甜不膩，讓消暑冰品變成藝術品。

4 款夢幻風味一次收藏

．「野花園」：經典花草茶滋味，將火山口下的花草與大地氣息融入口中。

野花園。圖／CNSalon

．「花綻冰菓」：如繁花盛開的複方花草茶，搭配多種水果，層層堆疊出鮮甜滋味。

花綻冰菓。圖／CNSalon

．「芭檸四重奏」：融合四種檸檬香草與芭樂，清爽酸香帶你進入自然世界。

芭檸四重奏。圖／CNSalon

．「芒果芳香」：愛文芒果、鳳梨、西瓜結合芳香萬壽菊，甜蜜就像在冰棒上畫了一顆愛心。

芒果芳香。圖／CNSalon

目前「花冰菓」已在 CNFlower 門市、CNSalon 銷售，怕熱不想出門的冰棒控，也能直接在CNShop 西恩線上商店下單，宅配直送到家，美味與浪漫零時差。

