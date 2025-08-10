快訊

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

民眾黨維持「2年條款」將換血 王鴻薇盼繼續合作：有遺憾也有期待

把花藏進冰棒裡！ CNSalon夏日限定「花冰菓」4款花果香夢幻組合 美到捨不得吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／CNSalon
圖／CNSalon

花控必追！ 台灣知名花藝品牌CNFlower西恩旗下花草茶品牌CNSalon，今年推出超浪漫的創意冰品—「花冰菓」，將花草茶與在地水果完美融合，讓你一口咬下就像置身花園，每一款都美到讓人忍不住拍照打卡！

圖／CNSalon
圖／CNSalon

CNFlower西恩創辦人、國際花藝大師凌宗湧平時喜歡用園中採摘的花草沖泡成茶招待朋友。某天心血來潮，把花草茶與冰棒這兩種看似相反的元素結合，誕生了這款用味蕾感受花束的冰品。

為了增加層次感，CNSalon特別與台東天然水果冰棒品牌「冰菓」合作，首創將花草茶融入冰棒中，推出浪漫滿分的「花冰菓」，將精心調配的複方花草茶與西瓜、芒果、葡萄等台灣水果結合，鎖住花果香氣，入口清甜不膩，讓消暑冰品變成藝術品。

4 款夢幻風味一次收藏

．「野花園」：經典花草茶滋味，將火山口下的花草與大地氣息融入口中。

野花園。圖／CNSalon
野花園。圖／CNSalon

．「花綻冰菓」：如繁花盛開的複方花草茶，搭配多種水果，層層堆疊出鮮甜滋味。

花綻冰菓。圖／CNSalon
花綻冰菓。圖／CNSalon

．「芭檸四重奏」：融合四種檸檬香草與芭樂，清爽酸香帶你進入自然世界。

芭檸四重奏。圖／CNSalon
芭檸四重奏。圖／CNSalon

．「芒果芳香」：愛文芒果、鳳梨、西瓜結合芳香萬壽菊，甜蜜就像在冰棒上畫了一顆愛心。

芒果芳香。圖／CNSalon
芒果芳香。圖／CNSalon

目前「花冰菓」已在 CNFlower 門市、CNSalon 銷售，怕熱不想出門的冰棒控，也能直接在CNShop 西恩線上商店下單，宅配直送到家，美味與浪漫零時差。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

相關新聞

把花藏進冰棒裡！ CNSalon夏日限定「花冰菓」4款花果香夢幻組合 美到捨不得吃

把花藏進冰棒裡！ CNSalon夏日限定「花冰菓」4款花果香夢幻組合 美到捨不得吃

「城西一日全包」送早餐、美食券！ 台北喜來登「百年城市探索」入住五星、爽吃3大老字號美食、玩遍20個經典景點

化身老台北導遊！ 台北喜來登限時「百年城市探索」 五星入住＋三大老字號美食一次打包

甜點×飾品新風潮！台北中山「crush！」複合店開幕，滿額送霜淇淋或餅乾

台北中山再添話題新據點！人氣甜點品牌 Ruby’s 攜手時尚飾品品牌 vacanza 聯手打造的複合店「crush！」，於 2025 年 8 月 9 日正式開幕。以「一見傾心」為主題靈感，crush！融合飾品選購、現烤手工餅乾、司康與限定霜淇淋，營造夢幻的下午茶氛圍。此創新複合店落腳台北中山商圈，結合「中山甜點店」、「飾品店」、「複合式空間」打造全新甜點空間。

不只好吃，也能玩！ 3大中秋禮盒變身桌遊、3D拼圖 月圓之夜更有趣

月餅不只好吃，也能玩！今年月餅比拼角度更多元，就連月餅外盒、盒內附件都成角力重點，像是變身桌遊、3D拼圖，讓團聚的月圓之...

秒殺級「蜜瓜包」來了！福岡人氣名店「 MOROPAIN」快閃登台

繼世界最美新月羊角熱潮後，台北喜來登再度引領話題，邀請日本福岡排隊神店「MOROPAIN」快閃登台，8月9日至9月30日...

2款台灣限定！東京最夯伴手禮「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮預購

東京最夯伴手禮之一的「The MAPLE MANIA楓糖男孩」秋節禮來了！今年中秋品牌推出3款禮盒，包括2款台灣限定、1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。