快訊

與他國關稅協議大致談妥 美財長貝森特點名 「這國」：貿易震撼將至

亞洲盃男籃／林庭謙單節轟16分領軍 中華隊27分大勝伊拉克

高溫上看36度！熱帶低壓有機會成颱 全台這天起「接招」迎大雨

甜點控尖叫！「ミニ耘菓」鐵盒蛋糕推新品「玫瑰莓果、金箔芒果」超美 下午茶儀式感爆棚

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／ミニ耘菓提供
圖／ミニ耘菓提供

甜點控尖叫！以夢幻鐵盒與日法甜點聞名的人氣品牌「ミニ耘菓」，今夏再推兩款全新常態甜點《初雪莓菓》、《金映芒菓》，不論口味或外型讓人一秒戀愛，準備再陷入瘋狂收藏！

圖／ミニ耘菓提供
圖／ミニ耘菓提供

以「法式午後茶宴」為靈感，ミニ耘菓全新鐵盒蛋糕系列，外盒選用奶茶色柔霧盒身與細緻蕾絲點綴，連蛋糕小卡都像一封可愛的邀請函，讓每次開盒都像開禮物。

夢幻雙口味降臨！《初雪莓菓》選用Adamance莓果果泥、覆盆莓碎與日本玫瑰花瓣，搭配淡粉海綿蛋糕與奶霜層層堆疊，宛如甜美冬日裡的一場小浪漫；而《金映芒菓》則將芒果百香果慕斯與北海道奶油相融，頂層灑上日本金箔與小菊花，優雅又帶清爽酸甜。

初雪莓菓。圖／ミニ耘菓提供
初雪莓菓。圖／ミニ耘菓提供

金映芒菓。圖／ミニ耘菓提供
金映芒菓。圖／ミニ耘菓提供

再加上ミニ耘菓全系列皆使用法國高端果泥品牌Adamance，不加糖、不濃縮的這款果泥是許多米其林餐廳與國際甜點大師御用食材，加上日式手工層層堆疊技術，讓鐵盒蛋糕不只是甜點，而是一種儀式與生活美學。

不同於過往限定快閃，新品《初雪莓菓》《金映芒菓》是常態販售款，冷凍保存設計讓甜點控想吃隨時退冰就能享用。無論是一人午後療癒、姊妹聚會下午茶、還是野餐約會儀式感都能完美搭配！

圖／ミニ耘菓提供
圖／ミニ耘菓提供

「ミニ耘菓」販售資訊：

．初雪莓菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680

．金映芒菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680

．雙口味經典2入組：預購價 NT$1,360，享免運優惠

．三盒組：免運優惠價 NT$2,040

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

蛋糕 芒果 甜點 下午茶 ミニ耘菓

相關新聞

「八曜和茶」周年慶玩出新花樣！3.00秒挑戰成功「整單飲料免費喝」

八曜和茶周年慶活動來囉！即日起至 8 月 18 日，全台八曜和茶門市迎來周年慶活動，以「3秒大對決」挑戰賓客眼明手快，只要在倒數計時器上精準按下「3.00秒」的瞬間，單筆3杯以上的消費立刻免費！即便挑戰失敗，也有限量好禮「HCY時尚防水二杯袋」免費贈送，讓喝茶也能玩得盡興。

甜點控尖叫！「ミニ耘菓」鐵盒蛋糕推新品「玫瑰莓果、金箔芒果」超美 下午茶儀式感爆棚

甜點控尖叫！「ミニ耘菓」鐵盒蛋糕推新品「玫瑰莓果、金箔芒果」超美 下午茶儀式感爆棚

陳耀訓悄悄開賣「巧克力甜甜圈」！米粉取代麵團不甜膩，單顆售價75元必嘗鮮

知名糕點品牌「陳耀訓」又出新招了！這回不是排隊搶破頭的蛋黃酥，而是一款造型樸實卻令人驚艷的巧克力甜甜圈。這款甜甜圈近日已悄悄在門市上架，掀起甜點迷的討論，主打外酥內Q、風味濃郁，一顆售價75元，即日起正式販售，預料又將掀起一波討論熱潮。

咀嚼系新星報到！全家便利商店Let’s Tea「冬瓜QQ撞奶」上市

台灣一年喝掉逾10億杯手搖飲，帶動千億市場動能，全家便利商店持續拓展茶飲版圖，8月6日起推出Let’s Tea新品「冬瓜...

「爆漿餐包」吃哪家？超商美食遇強則強 2款餐包「經典奶油、茉香綠茶」口感、售價一次看

超商「爆漿餐包」PK！7-ELEVEN「起飛吧！奶油餐包」聯名星宇航空，經典口味百吃不厭；而全家便利商店則新推「茉香綠茶爆餡餐包」...

喝爆父親節！ 超商咖啡買8送8、星巴克第2杯半價、CoCo雙杯組88元 超商、手搖飲「買1送1、半價優惠」統統有

父親節飲品優惠開喝！ 超商咖啡買8送8、星巴克第2杯半價、CoCo2杯88元、水巷茶弄2杯88折

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。