甜點控尖叫！「ミニ耘菓」鐵盒蛋糕推新品「玫瑰莓果、金箔芒果」超美 下午茶儀式感爆棚
甜點控尖叫！以夢幻鐵盒與日法甜點聞名的人氣品牌「ミニ耘菓」，今夏再推兩款全新常態甜點《初雪莓菓》、《金映芒菓》，不論口味或外型讓人一秒戀愛，準備再陷入瘋狂收藏！
以「法式午後茶宴」為靈感，ミニ耘菓全新鐵盒蛋糕系列，外盒選用奶茶色柔霧盒身與細緻蕾絲點綴，連蛋糕小卡都像一封可愛的邀請函，讓每次開盒都像開禮物。
夢幻雙口味降臨！《初雪莓菓》選用Adamance莓果果泥、覆盆莓碎與日本玫瑰花瓣，搭配淡粉海綿蛋糕與奶霜層層堆疊，宛如甜美冬日裡的一場小浪漫；而《金映芒菓》則將芒果百香果慕斯與北海道奶油相融，頂層灑上日本金箔與小菊花，優雅又帶清爽酸甜。
再加上ミニ耘菓全系列皆使用法國高端果泥品牌Adamance，不加糖、不濃縮的這款果泥是許多米其林餐廳與國際甜點大師御用食材，加上日式手工層層堆疊技術，讓鐵盒蛋糕不只是甜點，而是一種儀式與生活美學。
不同於過往限定快閃，新品《初雪莓菓》《金映芒菓》是常態販售款，冷凍保存設計讓甜點控想吃隨時退冰就能享用。無論是一人午後療癒、姊妹聚會下午茶、還是野餐約會儀式感都能完美搭配！
「ミニ耘菓」販售資訊：
．初雪莓菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680
．金映芒菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680
．雙口味經典2入組：預購價 NT$1,360，享免運優惠
．三盒組：免運優惠價 NT$2,040
想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言