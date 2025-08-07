甜點控尖叫！「ミニ耘菓」鐵盒蛋糕推新品「玫瑰莓果、金箔芒果」超美 下午茶儀式感爆棚

甜點控尖叫！以夢幻鐵盒與日法甜點聞名的人氣品牌「ミニ耘菓」，今夏再推兩款全新常態甜點《初雪莓菓》、《金映芒菓》，不論口味或外型讓人一秒戀愛，準備再陷入瘋狂收藏！

圖／ミニ耘菓提供

以「法式午後茶宴」為靈感，ミニ耘菓全新鐵盒蛋糕系列，外盒選用奶茶色柔霧盒身與細緻蕾絲點綴，連蛋糕小卡都像一封可愛的邀請函，讓每次開盒都像開禮物。

夢幻雙口味降臨！《初雪莓菓》選用Adamance莓果果泥、覆盆莓碎與日本玫瑰花瓣，搭配淡粉海綿蛋糕與奶霜層層堆疊，宛如甜美冬日裡的一場小浪漫；而《金映芒菓》則將芒果百香果慕斯與北海道奶油相融，頂層灑上日本金箔與小菊花，優雅又帶清爽酸甜。

初雪莓菓。圖／ミニ耘菓提供

金映芒菓。圖／ミニ耘菓提供

再加上ミニ耘菓全系列皆使用法國高端果泥品牌Adamance，不加糖、不濃縮的這款果泥是許多米其林餐廳與國際甜點大師御用食材，加上日式手工層層堆疊技術，讓鐵盒蛋糕不只是甜點，而是一種儀式與生活美學。

不同於過往限定快閃，新品《初雪莓菓》《金映芒菓》是常態販售款，冷凍保存設計讓甜點控想吃隨時退冰就能享用。無論是一人午後療癒、姊妹聚會下午茶、還是野餐約會儀式感都能完美搭配！

圖／ミニ耘菓提供

「ミニ耘菓」販售資訊：

．初雪莓菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680

．金映芒菓：4入鐵盒蛋糕／優惠價 NT$680

．雙口味經典2入組：預購價 NT$1,360，享免運優惠

．三盒組：免運優惠價 NT$2,040

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」