陳耀訓悄悄開賣「巧克力甜甜圈」！米粉取代麵團不甜膩，單顆售價75元必嘗鮮

知名糕點品牌「陳耀訓」又出新招了！這回不是排隊搶破頭的蛋黃酥，而是一款造型樸實卻令人驚艷的巧克力甜甜圈。這款甜甜圈近日已悄悄在門市上架，掀起甜點迷的討論，主打外酥內Q、風味濃郁，一顆售價75元，即日起正式販售，預料又將掀起一波討論熱潮。

圖／取自 陳耀訓 •麵包埠 Yoshi Bakery 臉書粉絲團

陳耀訓以蛋黃酥打響知名度，每年中秋前總吸引大批民眾卡位搶購，每次都以秒殺的速讀蔚為風潮。而這次的新甜點話題則轉向大家喜愛的經典美式甜甜圈，中間挖空，選用巧克力風味麵糰製作。為追求層次口感，外層炸至酥脆，內層則以部分米粉取代麵粉，創造出濕潤又有彈性的咀嚼感，外層還裹上甜感較低、顆粒介於砂糖與糖粉之間的甜菜根糖，入口香氣濃郁卻不甜膩。造型雖簡樸，卻是「不能以貌取人」的實力派甜點。

圖／取自 陳耀訓 •麵包埠 Yoshi Bakery 臉書粉絲團

除了陳耀訓，甜甜圈界近期話題不斷。來自「武藏野」的「Musa Donut」系列也於即日起推出全新口味—伯爵紅茶與牛奶糖，主打日式生菓子口感，每日限量販售，僅在林口三井OUTLET二館3樓限定登場。質感造型加上職人手作工藝，讓甜甜圈搖身成為甜點控心中的「藝術品」，吸引大批民眾排隊購買，趕快揪團吃一波吧。

圖／取自 Monsieur-M武藏野焦糖乳酪 臉書粉絲團

