「城西一日全包」送早餐、美食券！ 台北喜來登「百年城市探索」入住五星、爽吃3大老字號美食、玩遍20個經典景點
走進台北百年時光？台北喜來登大飯店直接化身老台北導遊，推出限時「百年城市探索」住宿專案，不只讓你睡五星飯店、享豪華早餐，還送上三張老字號美食券、國立台灣博物館四館聯票、乘車金與精選踩點地圖，「城西一日全包」幫你一次蒐羅20個必逛景點！
台北喜來登大飯店專案期間入住（8/18～9/30），每晚每房6,800元+15.5%起，就能享有十二廚自助早餐兩客，還送你「老台北漫遊券」一組，直接兌換三間超人氣老店餐點—走進1970年代華麗時光的東一排骨總店，嗑下招牌排骨飯；到雪王冰淇淋挑戰超過70種奇想口味；在本願豆花店抽籤後再品嚐專屬甜點預言。
不想自己做功課？飯店直接送你「百年城市探索地圖」，精選近20個經典景點——到西門紅樓感受台北最古老市場建築之一，參拜台北天后宮體驗百年宗教文化，沿二二八和平公園一路走到總統府欣賞日治建築之美，或進入台北記憶倉庫，看老倉庫如何搖身一變成為藝文展演基地。
除了送美食與景點票券，還加碼國立台灣博物館四館聯票兩張、單趟乘車金100元，讓你輕鬆移動到各景點。回到飯店後，還能免費使用游泳池、三溫暖、健身房，享受五星級休憩時光。
