甜點×飾品新風潮！台北中山「crush！」複合店開幕，滿額送霜淇淋或餅乾

台北中山再添話題新據點！人氣甜點品牌 Ruby’s 攜手時尚飾品品牌 vacanza 聯手打造的複合店「crush！」，於 2025 年 8 月 9 日正式開幕。以「一見傾心」為主題靈感，crush！融合飾品選購、現烤手工餅乾、司康與限定霜淇淋，營造夢幻的下午茶氛圍。此創新複合店落腳台北中山商圈，結合「中山甜點店」、「飾品店」、「複合式空間」打造全新甜點空間。

圖／取自 vacanza 臉書粉絲團

走進 crush！，店內供應 Ruby’s 每日現烤的手工軟餅乾與九款多樣口味的司康，中山店限定還有香濃綿密的霜淇淋，自然成為下午茶打卡熱門。vacanza 不僅展出精選飾品，也以音樂主題清單與 DJ 表演打造時尚節奏感，讓光是逛街與品嘗甜點都能同步提升「台北中山美食」與「浪漫打卡」搜尋排名。柔和燈光、精心設計的空間，讓甜點與飾品共同創造夢幻的五感體驗。

日前開幕期間推出熱烈優惠：8 月 9、10 日任一入店者，只要拍照並在 IG 限時動態分享「你的心動主題曲」、標註 vacanza、Ruby’s，即可免費兌換每日限量 100 份的限定霜淇淋。此外，凡在 vacanza 單筆消費滿 NT$1,500，即贈 Ruby’s 手工餅乾；在 Ruby’s 消費則可獲 vacanza NT$50 飾品折價券，數量有限，送完為止。店址位於台北市中山區中山北路二段 42 巷 25 號，這場甜點與飾品交織的浪漫約會，勢必成為「中山必訪美食」與「複合店打卡首選」，趕快揪團一起去吧！

