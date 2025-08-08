「日出茶太20週年」超Q盲盒開搶！限量吊飾開箱抽一年免費喝，還有第二杯半價

迎接品牌邁入20週年，人氣手搖飲品牌「日出茶太Chatime」於8月6日起在全台門市推出超萌「20週年茶太娃娃盲盒套組」，只要199元就能一次擁有500ml指定明星飲品、限量盲盒吊飾和透明杯袋，讓粉絲喝飲料還能開箱驚喜，CP值超高快衝！

這次盲盒系列以「#CHARMTHEWORLD」為主題，將全球文化元素結合人氣飲品，打造11款角色，包括台灣代表BooBoo搭配黑糖珍奶、澳洲無尾熊Koa、加拿大築壩河狸Beavo等，每隻都可愛爆表。不只如此，還藏有全台僅20隻的「白金限量版Lumi」，外型閃耀珍珠光，一旦抽中，還可獲得日出茶太一年免費飲品資格，堪稱最狂隱藏大獎！

活動期間至9月30日止，憑茶太娃娃吊飾回門市購買飲品，還能享「第二杯半價」專屬優惠，讓你揹著吊飾喝好康。單筆消費滿249元，還可獲得20週年限定帆布袋，兼具收藏與實用價值。快把握限量活動，一起把世界的聲音帶回家！

